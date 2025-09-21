Allerta arancione, scuole chiuse a Ventimiglia e Santo Stefano al Mare. Taggia decide dopo le 17

L’ondata di maltempo che interesserà la Liguria a partire dalla mezzanotte ha portato diversi Comuni del Ponente a disporre la chiusura delle scuole. Oltre a Ceriana, anche Ventimiglia e Santo Stefano al Mare hanno annunciato che gli istituti resteranno chiusi nella giornata di domani, lunedì 22 settembre, in via precauzionale.

A Riva Ligure le lezioni erano già sospese per la festa patronale, mentre altri Comuni della provincia stanno valutando l’adozione dello stesso provvedimento nelle prossime ore, alla luce dell’allerta arancione emanata da ARPAL. A Taggia ogni decisione è attesa dopo le 17.

La misura riguarda tutte le scuole di ordine e grado e, in alcuni casi, anche palestre e cimiteri. Le amministrazioni comunali invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a limitare gli spostamenti non indispensabili durante le ore di allerta.