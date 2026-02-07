Ospedaletti, pubblicato il bando per l’assegnazione di alloggi ERP: domande aperte fino a marzo

Il Comune di Ospedaletti ha approvato il bando di concorso e la relativa domanda per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che si renderanno disponibili nel territorio comunale. Il requisito fondamentale per poter presentare la domanda è il possesso di un ISEE non superiore a 19.961,60 euro, soglia che sale a 23.484,24 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) può essere presentata presso i CAF o i Patronati presenti sul territorio.

Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate dal 9 febbraio al 13 marzo scegliendo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ospedaletti;

- spedizione tramite raccomandata A.R.;

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune@pec.comune.ospedaletti.im.it;

- invio all’indirizzo email comunefa.jcomune.ospedaletti.im.it.

Per i lavoratori emigrati all’estero, residenti sia nei Paesi dell’Unione Europea sia in quelli extraeuropei, il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato al 27 marzo. Il bando integrale e i moduli di partecipazione sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale www.comune.ospedaletti.im.it e disponibili anche presso l’Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Comune. Per informazioni è possibile contattare gli uffici ai numeri 0184/682498 – 0184/682234 – 349. Un’opportunità importante per le famiglie e i cittadini in possesso dei requisiti, finalizzata a garantire il diritto alla casa e il sostegno alle fasce più fragili della popolazione.