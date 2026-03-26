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Attualità | 26 marzo 2026, 11:34
Caso Possamai, sentenza rinviata al 9 aprile: oggi l’arringa della difesa, chiesta l’assoluzione
Conclusa la fase delle discussioni in aula: la Procura ha chiesto 3 anni e 6 mesi, il giudice fisserà il verdetto tra due settimane
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