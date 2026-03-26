Badalucco approva il progetto da 400mila euro per la messa in sicurezza del versante in località Cantaraina

Il Comune di Badalucco ha approvato il progetto esecutivo da 400mila euro per la messa in sicurezza del versante in località Cantaraina, un’area considerata particolarmente critica per il rischio idrogeologico. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale, riunita il 12 marzo, con l’obiettivo di intervenire sul corretto deflusso delle acque piovane e sul consolidamento del terreno, a tutela della viabilità pedonale e del vicino Torrente Argentina.

L’opera rientra tra gli interventi finanziati dalla Regione Liguria nell’ambito delle misure legate agli eventi meteorologici estremi del 2024. Il Comune è stato infatti inserito tra quelli ammessi al contributo con un progetto mirato alla riduzione del rischio frane e all’aumento della resilienza del territorio. Particolarmente preoccupante è la situazione dell’area interessata, già colpita da un cedimento nell’ottobre 2024. Il versante, oltre a sovrastare un percorso pedonale, incombe sul torrente: un eventuale movimento franoso potrebbe causare l’ostruzione del corso d’acqua e conseguenti esondazioni nelle zone limitrofe.

Il progetto prevede interventi di:

regimazione delle acque superficiali ,

, consolidamento del versante ,

, installazione e potenziamento di opere di protezione.

I lavori, per un importo complessivo di 400mila euro interamente coperti da fondi regionali, dovranno concludersi entro il 30 settembre 2026, come stabilito dal cronoprogramma. Nel provvedimento si sottolinea come l’intervento sia fondamentale per la sicurezza dell’area, anche in considerazione della presenza di abitazioni e dell’unica strada di accesso al cimitero. L’amministrazione ha inoltre dichiarato l’atto immediatamente eseguibile, proprio per rispettare i tempi imposti dal finanziamento. Come evidenziato nella delibera, si tratta di un’opera necessaria per “la messa in sicurezza del versante e la prevenzione di ulteriori aggravamenti della situazione”, alla luce degli eventi alluvionali che hanno interessato la zona negli ultimi anni.