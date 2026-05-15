Imperia 50&Più premia gli studenti del Ruffini-Aicardi: riconoscimenti ai giovani talenti dell’alberghiero

La Consigliera regionale Chiara Cerri ha partecipato alla cerimonia di premiazione del contributo allo studio promosso dall’Associazione 50&Più provinciale di Imperia, facente parte della grande famiglia della Confcommercio, dedicato agli studenti meritevoli dell’Istituto Ruffini-Aicardi, indirizzo alberghiero.

Nel corso dell’iniziativa sono stati premiati Lai Romeo operatore di sala, Turchi Andrea Zoe operatore di accoglienza, Tommaso Tarassi operatore di pasticceria, Emanuele Gibelli operatore di cucina., tutti distintisi per impegno, costanza e risultati scolastici raggiunti.

“È un bellissimo segnale di fiducia nel futuro e nei giovani – ha dichiarato Chiara Cerri –. Ringrazio il Presidente Giuliano Gandelli, il direttivo e tutti i soci dell’Associazione Imperia 50&Più che da anni portano avanti con passione questa importante iniziativa a sostegno del merito e della formazione.” Presente alla premiazione oltre ai soci e al direttivo 50&+ anche Massimo Giuffra Presidente di Confcommercio Taggia e la “padrona di casa” il dirigente scolastico Maria Grazia Blanco.