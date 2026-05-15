Restyling Porto Vecchio, confronto dell’Amministrazione sulle nuove modifiche progettuali a Sanremo (Foto)

Si è svolta oggi pomeriggio una riunione dell’Amministrazione comunale, alla presenza della giunta e di tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza, avente per oggetto il progetto di riqualificazione del porto vecchio. Un incontro voluto dal sindaco Alessandro Mager per valutare congiuntamente le modifiche progettuali recentemente individuate dal proponente, in un’ottica di massima condivisione e trasparenza.

Oggi sono state vagliate le proposte che vanno a recepire la delibera del consiglio comunale dello scorso ottobre, basata sulle indicazioni della giunta, con cui si individuavano alcune prescrizioni che sono state ottemperate dalla società proponente. Quest’ultima variante, rispetto alla precedente, è volta a risolvere le problematiche emerse sullo specchio acqueo, mantenendo tutti gli spazi degli attuali concessionari, attraverso una nuova disposizione planimetrica all’interno del porto.

Per quel che riguarda le opere a terra, è stata confermata la realizzazione del tunnel che sorgerà al di sotto di via Nino Bixio, con un’uscita diretta sulla stessa strada, come da indicazioni dell’Amministrazione comunale in linea con le prescrizioni della Soprintendenza. Questa soluzione non andrà quindi ad interferire con il tracciato della pista ciclo pedonale. In merito alla dislocazione dei baretti, già migliorata rispetto alla prima versione, l’Amministrazione comunale valuterà con il soggetto proponente la possibilità di un ulteriore allargamento del cono visivo.

Confermati gli indirizzi già assunti nel 2019 anche per piazzale Vesco che verrà destinato esclusivamente all’uso pubblico, e per la relativa banchina, da destinare invece al transito, con possibilità di riserva d’uso pubblico in occasione di particolari ed importanti manifestazioni.

Dopo l’incontro odierno, l’Amministrazione trasmetterà queste varianti agli stakeholder e ai concessionari del porto (associazioni sportive e della pesca dilettantistica) per una loro ultima valutazione, in modo da poter poi avviare celermente le successive fasi della progettazione esecutiva.