Ventimiglia, gli studenti del Fermi Polo Montale in visita a Nizza: arte, cultura e lingua francese al centro dell’uscita didattica della 1D (foto)

Gli studenti della classe 1D dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale dell’Istituto Fermi Polo Montale, diretto dalla Dirigente Scolastica Maria Grazia Blanco, hanno partecipato nei giorni scorsi ad un’interessante uscita didattica nella città di Nizza.

"La visita ha rappresentato un’importante occasione di crescita culturale e personale per gli alunni - si spiega nel comunicato -, che hanno preso parte con entusiasmo alle diverse attività proposte. La giornata è iniziata con la visita al celebre Musée Matisse, dove gli studenti hanno potuto ammirare le opere del grande artista Henri Matisse, approfondendo aspetti legati all’arte moderna, ai colori e alle tecniche pittoriche che hanno reso unico il suo stile.

Successivamente, il gruppo si è recato presso la Gare du Sud per visitare la mostra dedicata a Leonardo da Vinci. L’esposizione ha suscitato vivo interesse da parte degli studenti, particolarmente colpiti dalle invenzioni, dagli studi scientifici e dalle intuizioni artistiche del genio rinascimentale, offrendo numerosi spunti di riflessione interdisciplinare.

Nel corso della giornata gli alunni hanno inoltre avuto modo di passeggiare nella suggestiva vecchia Nizza, apprezzandone le caratteristiche storiche, culturali e architettoniche. Le strette vie del centro storico, i colori tipici della città e l’atmosfera vivace hanno contribuito a rendere l’esperienza particolarmente coinvolgente.

L’uscita didattica si inserisce inoltre in un più ampio programma di implementazione della lingua francese e di conoscenza dei territori transfrontalieri, obiettivo particolarmente significativo per gli studenti del territorio ligure di confine. L’esperienza ha infatti consentito agli alunni di confrontarsi direttamente con la realtà culturale e linguistica francese, favorendo competenze comunicative, apertura europea e consapevolezza delle relazioni tra i territori confinanti.

L’uscita didattica si è rivelata un momento significativo di apprendimento, socializzazione e arricchimento culturale, confermando l’impegno dell’Istituto Fermi Polo Montale nel promuovere attività formative capaci di stimolare curiosità, partecipazione e interesse negli studenti".