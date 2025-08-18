Quattro giorni di stand di case editrici, incontri letterari, mostre e laboratori: torna il Bordighera Book Festival (Foto e video)

Quattro giorni di stand di case editrici, incontri letterari con ospiti locali e di fama nazionale, reading, mostre e laboratori per bambini. Dal 28 al 31 agosto tornerà il Bordighera Book Festival.

Tra gli ospiti della dodicesima edizione della kermesse letteraria, che andrà in scena in corso Italia a Bordighera, vi saranno l'autore televisivo Lorenzo Beccati, Roberto Emanuelli, giovane ma già affermato scrittore che afferma che "Le parole che non riusciamo a dire sono le uniche per le quali varrebbe davvero la pena parlare”, il poeta Giuseppe Conte che farà un reading in musica accompagnato dalla chitarra del maestro Marco Balbo, Simone Tempia, scrittore con oltre mezzo milione di fedeli lettori che nel 2014 ha lanciato la pagina Vita con Lloyd, il cuoco e personaggio televisivo Luca Pappagallo che farà un evento con show cooking, Matteo Bassetti, infettivologo e ricercatore, primario del reparto di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, che tornerà a Bordighera per presentare il suo ultimo libro, Mattia Villardita, lo Spiderman in corsia che illustrerà una nuova e commovente storia scritta a quattro mani, Orso Tosco, premio Giorgio Scerbanenco 2024 per il miglior noir italiano, Marco Buticchi, scrittore famoso per i suoi romanzi che uniscono storia, leggenda, avventura e misteri, Giorgio Simonelli, a lungo insegnante di storia della radio, della televisione e cinematografia ginnico-sportiva all'Università Cattolica di Milano dove ora collabora con i master 'Comunicare lo sport' e 'Fare radio'.

La manifestazione inizierà giovedì 28 agosto alle 16.30 con l'inaugurazione ufficiale e l'apertura degli stand delle case editrici. “Siamo felici di accogliere la nuova edizione del Bordighera Book Festival, l'evento che nell'ultimo fine settimana di agosto trasforma Bordighera nella 'città del libro', e di rinnovare un sodalizio di successo, nato nel 2014" - dichiara Vittorio Ingenito, sindaco della città di Bordighera - "Caffè letterari, incontri con gli autori, stand delle case editrici, laboratori per i più piccoli: ogni proposta mette al centro il piacere della lettura e la sua capacità di aprire orizzonti nuovi di crescita e di conoscenza, in tutti i campi. Una funzione insieme ricreativa e formativa, che questa Amministrazione ha promosso e continua a promuovere con convinzione attraverso tante iniziative, tra cui spicca il Bordighera Book Festival, che sono valse la riconferma della qualifica di 'Città che legge'. La manifestazione si svolgerà in corso Italia dove verranno radunate case editrici provenienti da tutto il territorio italiano, per proporre le nuove proposte editoriali. Un sincero ringraziamento va a Paola Savella, a Espansione Eventi, al Mondadori Bookstore,a Donatella Tralci e a tutti coloro che collaborano a questo grande evento nel segno del libro, della lettura e della cultura. C'è, per il futuro, un progetto per allargare la manifestazione. Stiamo pensando o di trovare un posto diverso o aggiungere qualche giornata in più".

L'evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella che si avvale della collaborazione del Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio della città di Bordighera ed è inserito da Regione Liguria nel Calendario Fieristico Italiano. "Siamo arrivati alla 12esima edizione sempre con la formula delle case editrice provenienti da tutto il territorio italiano che propongono nella via salotto di Bordighera le loro ultime novità editoriali. Da sempre il BBF ospita autori di fama nazionale, i nomi di quest'anno daranno particolare soddisfazione, ricordando anche Chiara Francini che a luglio era stata ospite di 'Aspettando il Bordighera Book Festival', ma dando sempre molta attenzione agli scrittori locali e alle ambientazioni nel territorio di ponente. Un evento contenitore con presentazioni letterarie, laboratori e mostre" - afferma Paola Savella di Espansione eventi organizzatrice della manifestazione - "Come ogni anno l'area espositiva è accompagnata dagli incontri letterari con autori locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti ed esperti. Gli incontri si svolgeranno nelle tre postazioni allestite nella via: Spazio Buga Buga, nel Salotto Antea e nella Piazzetta Savoy, che è la novità di quest'anno. Il Bordighera Book Festival sarà aperto giovedì dalle 16.30 alle 23, venerdì e sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 20".

"Da sempre il BBF è attento alle realtà locali e alla promozione del territorio" - sottolinea Savella - "Giovedì 28 agosto alle 17 nel salotto Antea Annamaria Acquista e Maria Maddalena Garibaldi presenteranno 'La ragazza del bergamotto'; venerdì 29 agosto alle 18 nel salotto Antea Fabrizio Vignolini illustrerà 'La varietà dell'olivo e la produzione olearia nel Ponente Ligure'; sabato 30 agosto alle 10,30 nel salotto Antea Marco Damele parlerà di 'Liguria selvatica'. Al termine della presentazione partirà una passeggiata botanica con l'autore. Alle 16.45, invece, al Buga Buga Bernardino Veneziano farà conoscere 'Le Chiese delle frazioni di Ventimiglia'; nel Salotto Antea alle 17 Loredana Crivellari presenterà 'Gesù dorme nel mio garage'; Maria Gabriella Tucillo 'Vita di mare' mentre alle 21 il giornalista Stefano Delfino parlerà di 'Quel profumo di mandarini'. Domenica 31 agosto alle 10 nel salotto Antea Marco Damele illustrerà 'Il respiro dei fiori' mentre alle 17,15 nel salotto Antea Marco Alberti parlerà di 'Flora e vegetazione della Liguria'. Come ogni anno il Bordighera Book Festival ospita l'Accademia Balbo; la mostra 2025 'Libro d'artista' e il Gattile di Ventimiglia con le volontarie dei 'Randagi Fortunati'".

E' un evento gratuito aperto a tutti, sia per gli appassionati di libri che scoprono fra le novità delle case editrici, provenienti da tutto il territorio nazionale, curiosità e libri difficilmente reperibili in libreria sia per i curiosi che si potranno aggirare fra gli stand espositivi nel centro cittadino riscoprendo la cultura in “strada”. Nel programma sono previsti anche reading di lettura, incontri con personaggi per bambini, mostre, laboratori, animazione e una passeggiata. "Uno spazio sarà dedicato ai bambini. Quest'anno vi sarà Fantasy land, per quattro giorni i bimbi saranno catapultati in un mondo fantastico a cura di Rondò Small Lab per Delfi Asd: giovedì 28 dalle 16.30 alle 19.30 vi sarà il laboratorio 'Lo gnomo dei boschi!', venerdì 29 agosto dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19.30 il laboratorio 'La Sirena degli abissi'; sabato 30 agosto dalle 10.30 alle 16.30 alle 19.39 il laboratorio 'Unicorno delle meraviglie' e, infine, domenica 31 agosto il laboratorio 'Il respiro dei fiori'. Un incontro particolare verrà proposto sabato pomeriggio alle 18.30 in corso Italia. Il dodicenne Ettore Borreani Lipari presenterà 'Le nannastorie di Ettore'".

Verrà anche proposto un appuntamento presso la biblioteca civica Internazionale sulla Romana. "Sabato 30 agosto si svolgerà un atelier mattutino dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni: un'occasione speciale per stimolare la creatività e divertirsi insieme" - fa sapere della biblioteca civica internazionale - "Durante il laboratorio, i piccoli partecipanti potranno creare meravigliosi segnalibri in carta colorata a forma di animali. Il materiale sarà già preparato e a disposizione di tutti, per rendere l'esperienza ancora più semplice e divertente. L'atelier è su prenotazione contattando lo 0184 272400 e prevede due turni: il primo gruppo sarà dalle 9 alle 11 mentre il secondo gruppo sarà dalle 11:30 alle 13:30. Ogni sessione sarà composta da un massimo di 5 bambini, per garantire un'attività coinvolgente e personalizzata".