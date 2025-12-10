Villa Nobel celebra Montale e il sapere: torna la tradizione dei Nobel Days (Foto e video)

Torna la tradizione dei Nobel Days: per il settimo anno Villa Nobel ospita tre giornate di profonda immersione nell’arte, nella storia e nel sapere, che celebrano lo spirito illuminato del suo illustre ex proprietario, Alfred Nobel.

Il programma prende il via mercoledì 10 dicembre con un omaggio al genio letterario italiano: un importante convegno sarà interamente dedicato a Eugenio Montale, commemorando i 50 anni dall’assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura. La stessa giornata vedrà l’inaugurazione della mostra personale dell’artista Elio Lentini. Per il celebre poeta ligure anche un altro importante anniversario quest'anno: nel 1925 veniva infatti pubblicata la sua prima grande raccolta di poesie, Ossi di seppia.

"Abbiamo deciso di partire con Eugenio Montale, grazie anche alla collaborazione col Comune di Sanremo e nello specifico con l'assessore alla cultura Enza Dedali - afferma Gian Maria Leto di Villa Nobel - Abbiamo creato questo evento per celebrare un artista che ha dato molto alla cultura, andando nel contempo a celebrare anche il nostro territorio perché Montale, non dimentichiamolo, resta ligure. Dopo la prima fase nel pomeriggio, che vedrà una conferenza dedicata a appunto a Montale e a una sua riscoperta, avremo l'inaugurazione della mostra del maestro Lentini, altra eccellenza del territorio nella pittura e nella scultura. Domani poi avremo al mattino un nuovo evento sempre su Montale dedicato ai ragazzi, proseguendo poi con diverse convention realizzate grezie al Comune e al Ministero che coinvolgerà 400 ragazzi del territorio italiano, per presentare anche iniziative di next gen e sviluppo dei giovani".

La convention dedicata a Montale ha visto la partecipazione di diverse figure di spicco, dal professor Alberto Casadei dell'Università di Pisa all'omologo di Milano Antonio Zollino, passando per la presidentessa del premio Montale Adriana Beverini e la vice Barbara Sussi, senza dimenticare Gianfranca Lavezzi (Università di Pavia), Stefano Verdino (Università di Genova) e il poeta Giuseppe Conte. Ospite d'eccezione Giorgio Montale, nipote di Eugenio.

Il culmine della serata sarà l’Esclusiva Cena di Gala, impreziosita dalla partecipazione speciale del celebre Coro di S. Lucia, che giungerà direttamente da Stoccolma per l’occasione. I Nobel Days proseguono giovedì 11 dicembre offrendo ulteriori stimoli culturali e un imperdibile appuntamento con lo scrittore di fama, Antonio Scurati, per un incontro di grande attualità e riflessione. La manifestazione si conclude venerdì 12 dicembre guardando al futuro con un Open Day riservato alle scuole, un momento dedicato a ispirare le nuove generazioni nella magnifica cornice della Villa.