Imperia, E-qui-libri: il festival che mette in equilibrio mente e lettura

Nasce E-qui-libri, un festival culturale pensato per stimolare riflessioni, dialoghi e interpretazioni libere. Una scelta consapevole di fermarsi, sedersi e ritrovare il proprio centro tra le pagine di un libro. Dal 27 al 29 marzo, presso l’EXPO SALSO, l’evento si inserisce nel contesto di Sol&vento 2026, ampliando l’offerta culturale con un’esperienza immersiva dedicata al benessere interiore e alla crescita personale.

Nelle rinnovate stanze della location troveranno spazio numerose case editrici, pronte a presentare le loro ultime proposte editoriali. Il pubblico potrà partecipare a incontri nella sala presentazioni letterarie, pensati per approfondire i temi trattati direttamente con gli autori. Accanto a questi momenti, la sala incontri e laboratori offrirà attività per tutte le età, mentre il suggestivo Salotto Antea, gestito dall’omonima casa editrice di Taggia, sarà un punto di riferimento per dialoghi culturali e momenti di condivisione.

Non mancherà un’accogliente area relax, arredata da Mercanti d’Oltremare, dove sarà possibile leggere un libro sorseggiando un caffè o una tisana, in un’atmosfera intima e rigenerante. Grande attenzione sarà dedicata anche al benessere personale, con pratiche di consapevolezza per osservare emozioni e pensieri, proposte di saggistica per la crescita personale e psicofisica, planner motivazionali e un incontro speciale dedicato al Death Café, spazio di confronto aperto su temi profondi e spesso poco esplorati.

Ampio spazio sarà riservato ai più piccoli, con laboratori di lettura e incontri dedicati, insieme agli autori di libri per l’infanzia, per avvicinare anche i bambini al piacere della lettura in modo creativo e coinvolgente.

Ed ecco il programma dettagliato nelle tre sale:

VENERDI’ 27 marzo

ore 16,30 Antonella e Elisabetta Omini “Una vita in corsa. Da Milano al mondo: dietro le quinte del grande ciclismo. Agostino Omini” Antea edizioni

ore 16,45 Gianni Pignata “Il giardino delle questioni irrisolte” Antea edizioni (Salotto Antea)

ore 17,15 Laura Morniroli "Lo specchio magico della Luna" Atene edizioni

ore 17,30 Emma Sorriento “Tamago” Antea edizioni (Salotto Antea)

ore 18,00 Fulvio Damele "La partita fantasma" Leucotea edizioni

ore 18,45 Cinzia Pennati “Questioni di famiglia” Sperling & Kupfer

SABATO 28 marzo

ore 10,00 Cecilia Solamito Laboratorio con "Lupetta nella foresta misteriosa" fino a domenica Antea edizioni

ore 11,00 Michela Galetto “Le cronache della spada e del pennello” Antea ed. (Salotto Antea)

ore 11,00 "Che cos'é un libro?" lettura e laboratorio pratico per bambini fascia 3/5 anni

a cura L’Armadilla (Sala Incontri)

ore 14,30 Marco Damele “Liguria Selvatica. Come riconoscere, raccogliere e cucinare le erbe spontanee” Antea edizioni

ore 15,15 Enzo Ferrari “Il profumo è nell’aria. Storia delle aziende essenziere e profumiere dell’estremo Ponente ligure” Prospettiva editrice

ore 15,00 Roberta Proto “La malapena...Sulla verità, percossa dal martello e annegar nel dolore il sacro e il puro“ Antea edizioni (Salotto Antea)

ore 15,30 "Animali" di Walter Obert premio Demetra per la letteratura ambientale

(Sala Incontri)

ore 16,00 Luca Valentini “I Nuovi Misteri di Liguria” Atene edizioni

ore 16,00 Serena Bertozzi “L’inconscio nell’espressione artistica“ Antea ed. (Salotto Antea)

ore 16,15 Saveria Russo “Fiabe e favole per te” Booksprint edizioni (Sala Incontri)

ore 16,45 Strade e incroci: quando la vita è cambiamento

Autori Leucotea edizioni

Antonella Squillace "Speranza è il mio nome"

Rosella Vacchino "Volevo diventare santa"

Arianna Franzan "Forza della natura"

ore 17,00 Stefania Di Pietro “Chi ha preso la mia ghianda?” Silent Book Tomolo edizioni

(Sala Incontri)

ore 17,00 Michela Terrile “Il segreto di Irtocolle“ Antea edizioni (Salotto Antea)

ore 17,45 Ugo Moriano “Omicidio in crociera” Fratelli Frilli Editori

ore 17,45 Simona Dieni e Giorgio Cangelosi I”l grande gioco dell’energia – La disidentificazione” (Sala Incontri)

ore 18,00 Elvezia Benini Malombra “Femminile e maschile in scena. Una trilogia a teatro“

Antea edizioni (Salotto Antea)

ore 18,30 Lia Piano “L’arte di perdersi” Bompiani

ore 19,15 Claudio Priarone “Castelli e fortezze dell’imperiese”

DOMENICA 29 marzo

ore 10,30 "Cara Libreria" lettura e laboratorio pratico per bambini fascia 6/10 anni a cura L’Armadilla (Sala Incontri)

ore 10,30 Piercarlo Baldizzone “Per trenta Khmer in più. Sui passi degli avi, da Napoleone a Pol Pot“ Antea edizioni (Salotto Antea)

ore 11,00 Davide Dellantonio “Il Diavolo a Superga” Atene edizioni

ore 11,30 Carla Bronzino “Masolino lo scoiattolino scopre la primavera” Silent Book Tomolo edizioni (Sala Incontri)

ore 11,45 Marco Ferrarini “La scienza dello Yoga: origini, natura e scopo”

Centro Studi Bhaktivendanta

ore 12,00 Annarosa Magaglio “Nemici: quando il destino incombe“ Antea ed (Salotto Antea)

ore 14,45 Giovanni Luca Arescaldino ”Psicologia clinica della lesione midollare. Teoria, evidenze e intervento psicologico” Antea edizioni

ore 15,00 Donatella Perno “Tempo Ciclico, Il punto di arrivo è ritrovare se stessi tornando al punto di partenza“ Antea edizioni (Salotto Antea)

ore 15,30 Tavola Rotonda con Strani Aeoni - Lovecraft Italia – Colomò editore

Paolo Sista ”La grande inondazione marina”

Stefano Rossetti “Hetzer”

Francesco Basso “Necrolizia”

Sista/Basso/Vallarino ”Scacchiera a tre”

A.B. Lundra “La strada gialla”

Luca Rolando “L' ultima congrega”

ore 15,30 Debora Biancardino Planner Motivazionale. “La Gratitudine e il Manifesting”

(Sala Incontri)

ore 16,00 Remo Ferretti “Sciccorina. Un capitolo oscuro e dimenticato della storia coloniale italiana“ Antea edizioni (Salotto Antea)

ore 16,30 Incontra la ceramica, incontra la terra. Laboratorio di esperienza sensoriale con le maestre ceramiste Carola Gruosso ed Elisa Furini (Sala Incontri)

ore 16,45 Daniela Burò Ghiglione "Anime in connessione" De Ferrari editore

ore 17,00 Gaetano Adiletta “Non faccio nomi… ma solo soprannomi“

Antea edizioni (Salotto Antea)

ore 17,30 Manuel Bova “Il suono dei giorni di pioggia” Burno editore

Nicolò Targhetta “Sequel. Commissario Elfo” Beccogiallo edizioni

ore 18,00 Gabriella Manfredi cos’è un Death Cafè. Come riflettere sulla morte per imparare ad apprezzare e a vivere meglio il presente e il "qui e ora" (Sala Incontri)

ore 18,00 Patrizia Massano “L’amore. Non una sola forma“ Antea edizioni (Salotto Antea)

ore 18,30 Marzia Taruffi "Alfredo Moreschi: camera con vista su Sanremo e sul Casinò"

Leucotea edizioni

Per ultriori informazioni

Paola Savella 3387338321

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