Sanremo, anteprima nazionale ai Martedì Letterari con Nicola Santini e il suo nuovo libro

Anteprima nazionale ai Martedì Letterari di Sanremo con protagonista Nicola Santini, atteso lunedì 30 marzo alle ore 16.30 al Teatro del Casinò per la presentazione del suo nuovo libro “Un po’ d’Istruzione un po’ distruzione. Trentuno classici riveduti e corretti” (De Nigris).

Giornalista, conduttore televisivo e dal 2024 direttore del settimanale “Vero”, Santini propone un’opera originale e fuori dagli schemi, che rilegge i grandi classici della letteratura con uno sguardo personale, ironico e sorprendentemente attuale.

Il libro nasce da un percorso intimo e autobiografico: alla soglia dei cinquant’anni, tra ricordi e nuove consapevolezze, l’autore riscopre trentuno opere fondamentali durante un trasloco, affrontandole con spirito critico e senza reverenza. Ne emerge un racconto che restituisce umanità ai grandi autori e riporta i classici nella quotidianità dei lettori, liberandoli dalla rigidità della tradizione scolastica.

Con intelligenza narrativa e sottile ironia, Santini attraversa testi considerati intoccabili, offrendo una chiave di lettura nuova e accessibile, capace di parlare anche a chi si è sempre sentito distante dalla letteratura “ufficiale”. Il volume è arricchito dalla prefazione di Concita Borrelli.

Il percorso professionale di Santini si è sviluppato tra giornalismo, televisione e comunicazione, con una particolare attenzione al racconto della realtà e alla valorizzazione delle storie. Dopo gli studi negli Stati Uniti, si è affermato anche come esperto di galateo internazionale, collaborando con numerosi programmi televisivi e volti noti del panorama italiano.