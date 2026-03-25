Festival dei fiori, la Casa del Fiore al Museo Civico per un percorso tra arte e natura a Sanremo

Il Festival dei Fiori di Sanremo (25-29 marzo), contenitore di allestimenti e di eventi che fa parte di “Sanremo in Fiore”, con La Casa del Fiore dedica un ampio e suggestivo spazio del Museo Civico di Piazza Nota alle aziende ibridatrici, che rappresentano il cuore della floricoltura ligure.

La Casa del Fiore è un percorso tra arte e natura, dove le nuove varietà floreali ibridate a Sanremo sono esposte tra opere di Rubino e importanti manufatti che raccontano la storia della Città. È un omaggio alla Città che ha dato origine alla floricoltura industriale, grazie alla visione di pionieri come Eva Mameli e Mario Calvino, protagonisti di una storia di ricerca, innovazione e bellezza senza tempo e di chi ancora crede nel settore e lo fa conoscere in tutto il mondo.

I visitatori possono così ammirare una selezione delle nuove ibridazioni, che nei prossimi anni verranno introdotte sui mercati floricoli locali e internazionali: ranuncoli, anemoni, garofani, rose, eucalipto, statice, alstroemeria, garofani, sempre più innovativi, con nuove colorazioni, maggiore durata in vaso, steli più lunghi e resistenti.

È prevalentemente grazie a questo meticoloso lavoro di ricerca e sperimentazione, fatto anche di insuccessi e di delusioni, che gli ibridatori creano varietà brevettate, dai colori e forme inimitabili, che permettono ai nostri produttori di distinguersi sul mercato globale e che esportano il nome di Sanremo in ogni continente, permettendo di rinnovare costantemente l’offerta di fronde ornamentali e fiori, e garantendo il futuro del comparto locale. È l'ibridatore che crea la bellezza che Sanremo esporta nel mondo.

Le aziende che partecipano e espongono le nuove varietà alla Case del Fiore sono Biancheri Creazioni (anemoni, papaveri e ranuncoli), Azienda Brea (anemoni e ranuncoli), Azienda Agricola Di Giorgio (garofani), Antonio Marchese (rose), Azienda Agricola Stefano Carissimi (eucalipto), Azienda Agricola Gagliardi Domenico (alstromeria e statice), Hybrida (garofani), Nirp international (rose).

La Casa del Fiore al Museo Civico è realizzata con la collaborazione di Federfiori.

Con la seconda edizione del Festival dei Fiori di Sanremo, Sanremo si appresta a vivere un evento straordinario che celebra la sua vocazione floricola guardando al futuro, con un ricco calendario di appuntamenti che coniugano tradizione, arte, cultura e innovazione. Cinque giorni che animeranno la città con mostre immersive, installazioni floreali spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, sfilate storiche, eventi musicali e teatrali e moltissime altre iniziative che coinvolgono tutta la comunità cittadina.

Il Festival dei Fiori è organizzato dal Comune di Sanremo con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e realizzato dalle Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, con Sanremo On e il CIV di Piazza Bresca.