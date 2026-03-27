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Eventi | 27 marzo 2026, 07:54

Sanremo, il CIV Piazza Bresca aderisce al Festival dei Fiori tra allestimenti floreali e omaggi ai clienti (Foto)

Coinvolte le attività di Piazza Bresca, Piazza Sardi e via Gaudio per valorizzare il centro cittadino

In occasione del Festival dei Fiori di Sanremo, il CIV Piazza Bresca partecipa con una serie di iniziative diffuse che coinvolgono le attività commerciali e i pubblici esercizi dell’area. Durante la manifestazione, i locali aderenti esporranno composizioni floreali, contribuendo a creare un’atmosfera coordinata e accogliente nel cuore della città. L’iniziativa punta a valorizzare l’identità di Piazza Bresca, Piazza Sardi e via Gaudio inferiore, offrendo a cittadini e turisti un’esperienza ancora più piacevole nei giorni dell’evento.

Non solo allestimenti: come segno di attenzione verso la clientela, le attività del CIV distribuiranno anche omaggi floreali, rafforzando il clima di accoglienza e condivisione. Attraverso questa partecipazione, il CIV conferma il proprio impegno nell’animazione commerciale e nella promozione del centro di Sanremo, contribuendo attivamente alla valorizzazione dell’offerta cittadina. Il presidente del CIV Piazza Bresca, Vittorio Bersotti, sottolinea: “Come CIV di Piazza Bresca abbiamo voluto aderire con convinzione a questa iniziativa promossa dal Comune di Sanremo. Desidero ringraziare il Comune e Federfiori Confcommercio per averci dato l’opportunità di abbellire le nostre piazze con i fiori messi a disposizione.”

E aggiunge: “Le composizioni floreali saranno utilizzate per decorare i locali e saranno inoltre distribuiti bouquet in omaggio ai clienti, contribuendo a creare un clima di accoglienza e condivisione.” Infine, Bersotti evidenzia il valore dell’area: “Piazza Bresca, Piazza Sardi e la parte inferiore di via Gaudio non sono soltanto il cuore della movida cittadina, ma rappresentano anche importanti luoghi di aggregazione e punti di attrazione turistica, frequentati quotidianamente sia dai residenti sia dai numerosi turisti.”

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