Sanremo, il CIV Piazza Bresca aderisce al Festival dei Fiori tra allestimenti floreali e omaggi ai clienti (Foto)

In occasione del Festival dei Fiori di Sanremo, il CIV Piazza Bresca partecipa con una serie di iniziative diffuse che coinvolgono le attività commerciali e i pubblici esercizi dell’area. Durante la manifestazione, i locali aderenti esporranno composizioni floreali, contribuendo a creare un’atmosfera coordinata e accogliente nel cuore della città. L’iniziativa punta a valorizzare l’identità di Piazza Bresca, Piazza Sardi e via Gaudio inferiore, offrendo a cittadini e turisti un’esperienza ancora più piacevole nei giorni dell’evento.

Non solo allestimenti: come segno di attenzione verso la clientela, le attività del CIV distribuiranno anche omaggi floreali, rafforzando il clima di accoglienza e condivisione. Attraverso questa partecipazione, il CIV conferma il proprio impegno nell’animazione commerciale e nella promozione del centro di Sanremo, contribuendo attivamente alla valorizzazione dell’offerta cittadina. Il presidente del CIV Piazza Bresca, Vittorio Bersotti, sottolinea: “Come CIV di Piazza Bresca abbiamo voluto aderire con convinzione a questa iniziativa promossa dal Comune di Sanremo. Desidero ringraziare il Comune e Federfiori Confcommercio per averci dato l’opportunità di abbellire le nostre piazze con i fiori messi a disposizione.”

E aggiunge: “Le composizioni floreali saranno utilizzate per decorare i locali e saranno inoltre distribuiti bouquet in omaggio ai clienti, contribuendo a creare un clima di accoglienza e condivisione.” Infine, Bersotti evidenzia il valore dell’area: “Piazza Bresca, Piazza Sardi e la parte inferiore di via Gaudio non sono soltanto il cuore della movida cittadina, ma rappresentano anche importanti luoghi di aggregazione e punti di attrazione turistica, frequentati quotidianamente sia dai residenti sia dai numerosi turisti.”