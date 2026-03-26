Sanremo in Fiore, il Giardino esotico di Pian di Nave incanta tra biodiversità e scenari botanici unici

Sanremo si conferma capitale della floricoltura con uno degli allestimenti più suggestivi del Festival dei Fiori, in programma fino a domenica 29 marzo: il Giardino esotico di Pian di Nave, cuore verde dedicato alla straordinaria biodiversità delle aree aride e semi-aride del pianeta. L’installazione accompagna i visitatori in “un viaggio attraverso paesaggi lontani e ambienti estremi”, dove la natura ha dato vita a specie sorprendenti per estetica e capacità di adattamento. Un percorso immersivo che unisce valore scientifico e fascino visivo, portando sotto i riflettori un patrimonio botanico spesso poco conosciuto.

Protagonista è una ricca collezione di piante grasse e specie rare, selezionate per rappresentare la varietà morfologica e geografica di queste famiglie vegetali. Dai cactus colonnari alle succulente scultoree, dalle agavi monumentali fino a varietà più minute come lithops ed echeverie, il Giardino offre uno spaccato affascinante della resilienza della natura. Non solo bellezza: il Giardino esotico si configura come un simbolo potente della biodiversità globale, ricordando come la tutela del patrimonio vegetale sia una priorità per il futuro degli ecosistemi e dell’umanità. Allo stesso tempo, l’allestimento guarda al presente e al futuro del settore, evidenziando le opportunità offerte dalle piante succulente nel mercato ornamentale internazionale, sempre più apprezzate per resistenza e valore decorativo.

Le piante esposte provengono da realtà locali d’eccellenza. Tra queste A&G Sanremo, che celebra il cinquantesimo anniversario dalla prima semina, con varietà come mangave, agavi, opuntie, echinocactus, yucca e aeonium. Accanto, il contributo di Zunino Cactus, che ha fornito 480 piante tra echeverie, aloe, haworthia e gasteria. Il Giardino esotico rappresenta uno dei momenti più significativi della seconda edizione del Festival dei Fiori, evento che trasforma la città in un grande palcoscenico dedicato alla natura. Cinque giorni di iniziative tra installazioni spettacolari, mostre immersive, convegni, laboratori, sfilate ed eventi culturali, capaci di coinvolgere l’intera comunità.

Organizzato dal Comune di Sanremo insieme alla Camera di Commercio Riviere di Liguria e alle associazioni di categoria, il Festival conferma la vocazione della città: “celebrare la tradizione floricola guardando al futuro”, tra innovazione, sostenibilità e sviluppo economico.