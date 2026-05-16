Vallecrosia al Mare apre la stagione dei grandi eventi: debutta la Festa di Inizio Estate 2026 con “Remember 90” e “Dance Tarantella”

Vallecrosia al Mare inaugura ufficialmente la stagione dei grandi eventi con la prima edizione della Festa di Inizio Estate 2026, un appuntamento che segna l’avvio di un nuovo percorso turistico e culturale per la città: più dinamica, più accogliente, più capace di parlare a generazioni diverse attraverso musica, spettacolo e convivialità.

L’iniziativa, fortemente voluta e ideata dal consigliere comunale Mara Petrini, prende forma grazie al supporto dell’assessore alle manifestazioni Deborah Mognol e dell’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Perri. Un progetto che guarda al territorio ma che punta anche a inserirsi nel circuito nazionale degli eventi estivi, grazie alla collaborazione con realtà artistiche che da anni portano i loro format in tour in tutta Italia.

La direzione artistica contribuisce a trasformare la Festa di Inizio Estate in un vero contenitore di spettacolo, musica e intrattenimento, unico nel panorama ligure.

«Saranno due giorni di grande festa nella piazza dell’ex Mercato dei Fiori» spiega il consigliere Mara Petrini. «Lunedì 1° giugno arriva Remember 90, una serata interamente dedicata agli anni Novanta: un DJ set esplosivo con vocalist, ballerine, performer ed effetti speciali accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale nella decade che ha cresciuto un’intera generazione. Tutte le hit più iconiche, animazione e atmosfere a tema. Martedì 2 giugno 2026, invece, sarà la volta di Dance Tarantella, lo spettacolo folk contemporaneo che sta conquistando le piazze italiane con un mix travolgente tra musica popolare del Sud e sonorità dance moderne. Un format che unisce energia, tradizione e spettacolarità in un’unica esperienza scenica».

A partire dalle 18.30, in entrambe le serate, il CIV di Vallecrosia al Mare animerà l’area con numerosi stand gastronomici locali, trasformando la piazza in un vero e proprio villaggio del gusto: aperitivi, piatti tipici, proposte food & beverage e un’atmosfera conviviale pensata per valorizzare le eccellenze del territorio.

L’intrattenimento musicale inizierà già dalle 18.30 alle 21, con il DJ set di Claudio Corin, per poi lasciare spazio agli spettacoli principali dalle 21.30.

«Un perfetto connubio – sottolinea l’assessore alle manifestazioni e al commercio Deborah Mognol – che apre grandi prospettive di sviluppo per la nostra città. Ringrazio in modo particolare il consigliere Mara Petrini per aver proposto e organizzato questo evento che inaugura la meravigliosa stagione estiva di Vallecrosia al Mare. A breve sarà distribuito un ricco calendario di manifestazioni, per rendere sempre più riconoscibile la nostra identità turistica».

Durante l’evento sarà presente anche uno stand informativo delle Ambulanze veterinarie, mentre nella serata del 2 giugno il pubblico potrà assistere alla suggestiva esibizione degli Urban Theory School di Vallecrosia al Mare, diretti da Jessica De Maria: uno spettacolo nello spettacolo.

«Non si tratta solo di intrattenimento – afferma il sindaco Fabio Perri – ma di un momento di aggregazione per festeggiare l’inizio dell’estate all’insegna della musica e della partecipazione. È anche un modo per celebrare un anno di amministrazione comunale e la Festa della Repubblica, rafforzando l’identità collettiva della nostra comunità. Con questa manifestazione vogliamo dare a Vallecrosia al Mare un’identità estiva forte e riconoscibile, capace di attrarre visitatori e valorizzare il territorio con eventi mai visti prima. È un progetto che mette al centro i giovani, ma che parla a tutta la cittadinanza».

«I format Remember 90 e Dance Tarantella – conclude il consigliere Mara Petrini – hanno già registrato grande successo in numerose piazze italiane. Per l’estate 2026 hanno scelto proprio la piazza dell’ex Mercato dei Fiori come tappa ufficiale del loro tour nazionale, confermando Vallecrosia al Mare come nuovo punto di riferimento per eventi e intrattenimento sulla Riviera».



