Un weekend tra fuochi, balestre e K-pop: la Riviera di Ponente si accende da Ventimiglia a Cervo passando da Bordighera

Ci sono weekend che si annunciano già dal venerdì sera con quella strana energia delle grandi occasioni. Questo è uno di quelli. Dal tramonto di sabato alle ultime pedalate di domenica, la Riviera di Ponente offre un programma che mescola storia medievale e pop coreano, fuochi d'artificio sul mare e bambini in corsa, cultura alta e sagre di paese. Il tutto distribuito su un territorio che va dalla costa all'entroterra, da Bordighera fino ai mulini di Villa Faraldi, passando per Ventimiglia, Cervo, Sanremo e Imperia.

Bordighera, la festa patronale illumina Capo Ampelio



Il cuore pulsante del fine settimana batte a Bordighera, dove i festeggiamenti patronali animano la Spianata del Capo per entrambe le serate. Sabato 16 maggio, a partire dalle 19, si apre la serata gastronomica e musicale, con bancarelle, profumi di cucina ligure e musica che accompagnano la passeggiata serale sul promontorio.

Ma è alle 22 che la città si ferma a guardare il cielo: lo spettacolo pirotecnico sul mare a Capo Ampelio è uno di quegli appuntamenti che non tramontano mai, capaci di richiamare bordigotti e turisti sulle terrazze e lungo il lungomare per assistere ai fuochi che si specchiano nel mare. La festa continua domenica 17, con la serata gastronomica e musicale ancora alla Spianata del Capo a partire dalle 19.



Ma nel pomeriggio Bordighera aggiunge un altro appuntamento di rilievo: alle 8.15 e alle 9.30 prende il via la 50ª Marcia delle Palme, nella sua doppia formula, Running Edition per i podisti competitivi e Tradizionale per chi preferisce godersi il percorso senza cronometro, entrambe con partenza e arrivo dal Piazzale del Capo nella città alta. Cinquant'anni di una marcia che è diventata essa stessa un simbolo della primavera bordigotta.

Nel pomeriggio, alle 17, il Teatro Giancarlo Golzi ospita “Benvenuta Memole”, commedia brillante scritta e diretta da Maura Polito con la supervisione alla regia di Silvia Villa: uno spettacolo benefico a favore delle associazioni ACEB di Camporosso e SPES di Ventimiglia, con un cast corale di dieci attori.

Ventimiglia ritrova il suo Ciantamazu: la festa medievale che il maltempo aveva fermato



C'è anche un pizzico di rivincita sul meteo in questo weekend. Il XXXIX Ciantamazu al Resentello, che avrebbe dovuto svolgersi la settimana scorsa e che il maltempo aveva costretto al rinvio, andrà finalmente in scena domenica 17 maggio a Ventimiglia. L'appuntamento è per le 15, quando i tamburini e gli sbandieratori apriranno le danze con la loro esibizione. Poi, dalle 15.15, spazio al tiro con la balestra antica da banco al bersaglio “piatto”, un rito che affonda le radici nella storia medievale della città e che ogni anno riunisce appassionati e curiosi in un’atmosfera sospesa tra passato e presente. Alle 16.15 ancora tamburini e sbandieratori, alle 16.30 il tiro al bersaglio “Tasso” e alle 17 la premiazione della gara con l’assegnazione della “contessina di maggio” 2026, uno dei momenti più attesi e più fotografati dell’intera giornata. Ma il Ciantamazu non finisce con le balestre. Alle 17.30 parte il corteo in direzione dell’aiuola dei giardini dei carabinieri di via Roma, dove si terrà la toccante cerimonia della posa dell’albero in onore del primo nato in zona Auriveu nel 2026, accompagnata dalla lettura di poesie in dialetto ventimigliese da parte della Cumpagnia d’i Ventemigliusi. Alle 18, infine, rinfreschi e ringraziamenti ai giardini pubblici Tommaso Reggio in via Vittorio Veneto chiudono in allegria una giornata che sa di comunità e di radici.

K‑pop all’Ariston: lo show che ha conquistato il pianeta arriva a Sanremo



Se il Ciantamazu guarda al Medioevo, “KPOP – The Live Experience” punta dritto al presente globale. Domenica 17 maggio alle 17.30, il Teatro Ariston di Sanremo si trasforma nello scenario di uno show immersivo dedicato al fenomeno musicale coreano che negli ultimi anni ha letteralmente colonizzato le playlist di milioni di giovani in tutto il mondo. Sul palco, ballerini professionisti riprodurranno le iconiche coreografie di brani come Golden, Soda Pop, TakeDown e How it’s done, con effetti speciali e quella precisione millimetrica che è la firma del K‑pop. Un’esperienza pensata per i fan, ma capace di sorprendere anche chi si avvicina al genere per la prima volta. Il teatro della canzone italiana che abbraccia la scena coreana: un incontro che, in fondo, dice molto di come il mondo sia cambiato.

Ma il teatro Ariston il giorno prima, sabato 16 maggio, ospita il Premio Internazionale Danza Giovani Città di Sanremo, organizzato dalla Ariston ProBallet, con categorie baby (8‑11 anni), juniores (12‑16 anni) e seniores (17‑21 anni). Una vetrina importante per i giovani danzatori del territorio e non solo.

Cervo in blu d’inchiostro: due sorelle, due talenti e una storia da raccontare



Sabato 16 maggio, alle 17, l’Oratorio di Santa Caterina di Cervo accoglie uno degli incontri più attesi della rassegna culturale “Cervo in blu d’inchiostro”. Protagonista è Piera Levi‑Montalcini, ingegnere e nipote del Premio Nobel per la Medicina Rita Levi‑Montalcini, che racconterà la storia straordinaria di due sorelle: Rita, scienziata che ha cambiato la storia della neurobiologia, e Paola, pittrice di talento rimasta a lungo nell’ombra della sorella più celebre. L’incontro, dal titolo “Due sorelle, due talenti: Rita Levi‑Montalcini scienziata e Paola Levi‑Montalcini pittrice”, sarà condotto da Francesca Rotta Gentile, docente del Liceo Cassini di Sanremo. Ingresso libero, in uno dei borghi medievali più belli d’Italia.

Baby Maratona e BimbimBici: il weekend è anche dei più piccoli



Domenica mattina appartiene ai bambini. A Sanremo, dalle 8.30 alla pista di atletica, va in scena la 26ª Baby Maratona, affiancata dalla 22ª Maratonina delle Mamme e dalla 24ª Maratonina dei Papà. Un appuntamento che da più di un quarto di secolo porta in pista le famiglie sanremesi, con iscrizioni e consegna magliette dalle 8.30 alle 9.30 e partenza della manifestazione alle 10. L’evento è dedicato ai bambini nati tra il 2015 e il 2023: una generazione che corre, e che corre bene.

A Ventimiglia, nel pomeriggio, tocca invece alla 5ª edizione di BimbimBici: la pedalata familiare organizzata dalla FIAB Riviera dei Fiori parte alle 14.30 dall’area Campasso nell’Oasi del Nervia e percorre il lungomare fino a Bordighera, per poi tornare ai giardini pubblici Monsignor Tommaso Reggio.

Un tracciato morbido, adatto ai bambini, che trasforma una semplice biciclettata in una piccola avventura sul mare. Perché la bicicletta, come sempre, è anche una storia di libertà.

Gli altri appuntamenti del weekend

Spettacoli e Musica

Sanremo apre il sabato con un appuntamento di grande livello: alle 18 al Teatro dell’Opera del Casinò va in scena “La campanella e la sinfonia del cuore”, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Hakan Sensoy con Giuseppe Gibboni al violino. In programma musiche di Niccolò Paganini e Johannes Brahms. Alle 21, sempre a Sanremo, la rassegna “I concerti di Villa Zirio” propone “Dalla Lirica romantica al Ragtime” con il duo Paoul Hindemith, formato da Gian Marco Solarolo all’oboe e Cristina Monti al pianoforte, ingresso libero a Villa Zirio in corso Cavallotti.

A Imperia, sabato alle 21 alla Casa del Popolo di via del Collegio 3, Renato Donati porta in scena due racconti — “Quel giorno che Muller giocò ai Giuseppini” e “Allez Calais” — scritti e interpretati dall’autore, il primo tratto da “Imperia sconosciuta” di Giorgio Bracco e Maurizio Vezzaro. Alle 21.15 il Teatro de “Lo Spazio Vuoto” chiude la stagione “Shhh…” con “Tradimenti” di Harold Pinter, regia di Gianni Oliveri, con Gianni Oliveri, Cinzia Cuppone, Amedeo Casella e Cristiano Peri. Nella stessa fascia oraria, al Teatro dell’Attrito, va in scena “Tre gusti, grazie”, spettacolo semi‑comico di e con Cristina Castigliola.

A San Lorenzo al Mare, sabato alle 21.15 alla Sala Beckett del Teatro dell’Albero, “L’Amico ritrovato” di Fred Uhlman, adattamento e regia di Ciro Masella, con Ciro Masella e Filippo Lai. A Ospedaletti, sempre sabato alle 21, per la IX edizione de “Il Cantico della Bellezza” — memorial dedicato al giornalista e scrittore Valerio Venturi — concerto del Mandolinology Quartet capitanato da Freddy Colt, ingresso libero allo Spazio La Piccola. Domenica, ancora a Ospedaletti, alle 16 la commedia “La Locanda del Tesoro Nascosto” di Ernestina Pellesi, messa in scena dagli attori dell’Emporio del Teatro di Sanremo per l’associazione Ars Longa, ingresso libero.

Domenica a Sanremo, alle 17, Palazzo Roverizio in via Escoffier ospita “La Traviata” di Giuseppe Verdi per la rassegna “Un palco a palazzo”. A Imperia nel pomeriggio, alle 17.30 al Teatro dell’Attrito, il concerto “Il giro del mondo... in 18 brani!” del Coro di Voci Bianche e Giovanile A_Vo.C.I. con Marco Moro al flauto e sassofono, Sabine Spath al mandolino e Mauro Demoro al contrabbasso. A Pieve di Teco, domenica alle 15, concerto acustico del cantautore Massimo Schiavon in trio con Christophe Laurenti e Fabio Tessitore al Teatro Salvini, con prenotazione obbligatoria.

Sport

Domenica a Imperia alle 14 parte la 35ª edizione di “Imperia in Bicicletta – Aspettando la Corsa Rosa”, con ritrovo in Banchina Aicardi e partenza alle 15: un appuntamento aperto a tutti per sostenere le cure pediatriche palliative.

La Lega Navale Italiana – Sezione di Sanremo propone per entrambi i giorni del weekend, dalle 10 alle 16.30, un Open Day dedicato a vela e canoa rivolto a tutti dai 6 anni in su, in corso Salvo D’Acquisto.

Presentazione libri e cultura

A Imperia, sabato alle 11 al Club di conversazione Bar 11 in Piazza De Amicis, la giornalista Viviana Spada presenta “Da Hermann Hesse al Paese delle Nevi”, un viaggio letterario e spirituale nato dall’incontro con Siddhartha.

A San Biagio della Cima, sempre sabato alle 17.30, primo appuntamento degli “Itinerari di Letteratura 2026” con la presentazione di “Camillo Sbarbaro. Scrivere per vivere” del professor Francesco De Nicola, edito da Ares Edizioni, al Centro polivalente Le Rose, ingresso libero.

A Bordighera, sabato alle 17 presso La Buca in via al Mercato 8, l’Unione Culturale Democratica e la sezione ANPI di Bordighera/Vallecrosia propongono un pomeriggio di letture da “Il Partigiano Johnny” di Beppe Fenoglio, intervallate da musiche di fisarmonica della professoressa Graziella Biga, nell’ambito dei festeggiamenti per il 25 Aprile.

Scuola e società

Sabato a Imperia, alle 17 alle Opere Parrocchiali di via Verdi, il “Convegno Capovolto” dà la parola agli studenti: sono loro a raccontare agli adulti la scuola che vorrebbero. Ospite speciale il giornalista e scrittore Saverio Tommasi, che interverrà sul tema della gentilezza nella società contemporanea. L’iniziativa è a cura dell’associazione Genitori Attivi in collaborazione con Apertamente Imperia, CSV Polis e Anffas Imperia.

Sagre e mulini aperti

Sabato sera ad Andagna, frazione di Molini di Triora, la Prima Sagra dell’Estate celebra il Cantamaggio con un menù tutto alla birra: pasta con salsiccia, stinco di maiale, birramisù e tanto altro, con musica dal vivo dalle 20.30 con Le Pecore Nere e le loro canzoni da osteria. Dalle 21, a Pieve di Teco, una serata di Teatro Canzone dedicata alla canzone d’autore in collaborazione con il Club Tenco al Teatro Salvini. Per le Giornate Europee dei Mulini, sabato e domenica a Tovo Faraldi (Villa Faraldi), dalle 15.30 alle 18, l’antico frantoio “U Gumbu de Nuccio” apre le porte ai visitatori: un’immersione nella tradizione olivicola locale curata dall’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici.

Benessere e natura

Per entrambe le giornate, a Camporosso il Centro Polivalente G. Falcone ospita “Lucente”, festival olistico con yoga, meditazione sciamanica, musica in frequenze benefiche e stand di prodotti naturali ed ecosostenibili, a cura di ACEB, dalle 10 alle 20.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

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