A Verezzo torna la grande festa della carne: alla Trattoria del Ponte due serate dedicate ai sapori della tradizione

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona tavola e della tradizione culinaria locale. Il 30 e 31 luglio, a partire dalle ore 20:00, la celebre Trattoria del Ponte a Verezzo aprirà le sue porte per due serate speciali interamente dedicate al gusto, alla convivialità e al relax.

Protagonista assoluto della doppia serata sarà un ricco Piatto Unico studiato per valorizzare le materie prime e i sapori autentici di una volta.

Il menù della serata

Il percorso gastronomico proposto dalla direzione si preannuncia generoso e per tutti i gusti:

Piatto Unico di Carne: una selezione di ben 7 tagli di carne mista, serviti con un tris di contorni a base di croccanti patate al forno, verdure alla griglia e una fresca insalata di stagione.

Tris di Dolci della Casa: la nota dolce della serata vedrà protagoniste le classiche pesche ripiene all'amaretto, accompagnate da gelato alla crema e una fragrante torta meringata.

Bevande e Conclusione: ad accompagnare il pasto una selezione di vini con Chardonnay Veneto IGP e Rossese Doc, oltre ad acqua, caffè e digestivo finale.

Il costo della serata è di 40 euro a persona, tutto incluso.

Un'oasi di tranquillità a pochi minuti dalla città

Oltre alla buona cucina, la Trattoria del Ponte si conferma una meta ideale per chi cerca una fuga dal caldo e dalla frenesia cittadina. Raggiungere il locale è infatti semplicissimo: risalendo da via Duca degli Abruzzi in direzione Verezzo, a soli 4 km dall'Aurelia, il caratteristico ponte sulla destra segnala l'arrivo in questo suggestivo angolo di pace. Ad attendere i visitatori, un’atmosfera familiare e un'accoglienza genuina che fanno da cornice a una cucina orientata alla sostanza e al profondo rispetto delle ricette originali.

Info e prenotazioni

Data l'esclusività dell'evento e con l'obiettivo di garantire un servizio impeccabile a tutti gli ospiti, la direzione consiglia vivamente la prenotazione telefonica.

Telefono per riservare un tavolo: 349.8200018

Aggiornamenti: Per restare sempre informati sulle prossime serate a tema e sulle novità del locale, è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale della Trattoria del Ponte.