Sanremo, il Comune investirà 13mila euro per monitorare oltre 130 eventi tra estate, autunno e inverno 2026

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato il progetto finalizzato al monitoraggio degli eventi estivi, autunnali e invernali del 2026, un'iniziativa che punta a raccogliere dati e informazioni utili per migliorare la qualità della programmazione turistica e culturale cittadina. Il progetto, elaborato dal Settore Turismo, Cultura e Ufficio Europa, sarà finanziato attraverso il Fondo risorse decentrate con uno stanziamento complessivo di 13mila euro e rappresenterà un allegato al PIAO 2026-2028. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, considerato che la stagione degli eventi estivi è già iniziata.

L'iniziativa nasce dalla volontà dell'Amministrazione di disporre di uno strumento strutturato per analizzare l'andamento delle manifestazioni organizzate sul territorio. Nel corso del 2026 il Comune prevede infatti un calendario di almeno 130 eventi, tra appuntamenti musicali, spettacoli teatrali, incontri culturali, iniziative dedicate alle famiglie, manifestazioni sportive ed eventi di valorizzazione del territorio. Gli appuntamenti saranno distribuiti in diverse aree cittadine, tra cui Pian di Nave, piazza San Siro, piazza Nota, Porto Vecchio, piazza Eroi Sanremesi, il centro storico e altri spazi pubblici.

L'attività di monitoraggio sarà affidata al personale del Settore Turismo, Cultura e Ufficio Europa, chiamato a svolgere un'attività aggiuntiva rispetto alle ordinarie mansioni. Tra i compiti previsti figurano la rilevazione del numero stimato dei partecipanti, l'analisi della tipologia di pubblico presente, la raccolta di eventuali criticità organizzative e la compilazione di apposite schede di monitoraggio. Ai dipendenti sarà inoltre richiesto di svolgere attività di accoglienza e informazione nei confronti di cittadini e turisti, oltre a supportare gli organizzatori nella gestione degli eventi e nella risoluzione di eventuali problematiche.

Il progetto interesserà il periodo compreso tra il 22 luglio e il 31 dicembre 2026 e sarà accompagnato da un sistema di indicatori per misurare i risultati raggiunti. Tra gli obiettivi fissati figurano il monitoraggio del maggior numero possibile di eventi, la raccolta di dati sull'affluenza del pubblico e la gestione delle criticità segnalate durante le manifestazioni. Al termine delle attività ogni dipendente coinvolto dovrà predisporre una relazione finale con il riepilogo degli eventi seguiti, delle attività svolte, delle criticità riscontrate e delle proposte di miglioramento.

Secondo quanto previsto dal progetto, i dati raccolti consentiranno all'Amministrazione di migliorare la conoscenza dell'efficacia delle iniziative, individuare le tipologie di eventi maggiormente attrattive e programmare in modo sempre più mirato le future manifestazioni. Le risorse economiche destinate al progetto trovano copertura sul capitolo del bilancio comunale dedicato al fondo per la produttività del personale e saranno riconosciute esclusivamente in relazione al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dagli indicatori di performance.