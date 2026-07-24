Sanremo, il Teatro Ariston rilancia la stagione di agosto: otto spettacoli tra musica, danza, magia e grandi protagonisti

Riparte all'insegna della varietà e delle grandi emozioni la stagione estiva del Teatro Ariston di Sanremo, che nel mese di agosto propone un cartellone capace di abbracciare pubblici di ogni età. Otto appuntamenti accompagneranno residenti e turisti tra musica, teatro, danza, illusionismo e spettacoli dedicati alle famiglie, con un programma che alterna anteprime nazionali, artisti di primo piano e produzioni di grande richiamo. Una proposta pensata per trasformare il celebre teatro della città dei fiori in uno dei punti di riferimento dell'estate culturale del Ponente ligure.

Ad aprire la stagione, lunedì 3 agosto, sarà un appuntamento esclusivo: il Teatro Ariston ospiterà infatti l'anteprima nazionale di "Arriva Lucilla", il nuovo spettacolo della Fatina del Sole, seguitissima da milioni di bambini. La data sanremese rappresenta il debutto assoluto del tour nazionale. Lo show, concepito come un musical interattivo, accompagnerà il pubblico più giovane in un viaggio tra fantasia, musica e racconto, affrontando temi come amicizia, coraggio e crescita. Sul palco, insieme a Lucilla, saliranno anche Lunetta, Stellina, Sirio e Celeste, con scenografie completamente rinnovate ed effetti speciali.

Il 5 agosto sarà invece protagonista la danza con "Carmen", proposta dal Balletto di Milano. La celebre opera di Bizet verrà riletta attraverso una coreografia intensa e contemporanea, in uno spettacolo che unisce eleganza, forza espressiva e grande impatto scenico. Il 7 agosto, invece, spazio alla cultura e alla musica con "Francesco", l'evento che riunisce Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi nell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi. Il racconto del giornalista si intreccerà con le esecuzioni dal vivo del cantautore, dando vita a uno spettacolo che unisce parole, immagini e musica.

Il 10 agosto sarà la volta dell'illusionismo con Luca Bono – L'Illusionista. Considerato tra i talenti più interessanti della nuova generazione e diretto artisticamente da Arturo Brachetti, Bono proporrà uno spettacolo che supera il tradizionale concetto di magia, combinando grandi illusioni, tecnologia, manipolazione e narrazione. Due giorni dopo, il 12 agosto, l'Ariston ospiterà "The World of Disney in Orchestra", un grande concerto-spettacolo che vedrà oltre cento artisti tra orchestra e coro, diretti dal maestro Diego Basso. Le colonne sonore dei più celebri classici Disney accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale dedicato a grandi e piccoli.

La seconda parte del mese vedrà il ritorno della musica d'autore con Enrico Nigiotti, che il 18 agosto salirà sul palco dell'Ariston con il suo "Innamorati Summer Tour 2026". Il cantautore livornese proporrà i brani più amati del suo repertorio insieme alle nuove canzoni, in uno spettacolo improntato alla semplicità e al rapporto diretto con il pubblico. Il 20 agosto spazio invece alla commedia con "È intelligente ma non studia" di Marco Falaguasta, una riflessione ironica sul mondo della scuola, sul rapporto tra genitori e figli e sulle diverse forme di talento.

A chiudere il cartellone estivo, il 25 agosto, sarà "La grande storia dei Pooh", spettacolo musicale affidato ai Palasport, unica tribute band ufficialmente riconosciuta dallo storico gruppo italiano. Un viaggio attraverso oltre cinquant'anni di successi che hanno segnato la musica italiana e accompagnato intere generazioni, riportando sul palco alcune delle canzoni più amate dal pubblico.

Con un'offerta che attraversa generi e linguaggi diversi, il Teatro Ariston punta così a soddisfare un pubblico eterogeneo, proponendo un agosto ricco di appuntamenti tra intrattenimento, cultura e spettacolo dal vivo. I biglietti sono già disponibili presso la biglietteria del teatro e sul sito ufficiale dell'Ariston.