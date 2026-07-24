Notte dei Fiori, maxi schermo a Pian di Nave per seguire lo spettacolo: il Comune punta su un evento ancora più accessibile

La Notte dei Fiori si prepara ad accogliere cittadini e turisti con una novità pensata per ampliare la partecipazione alla manifestazione. L'assessorato al Turismo del Comune di Sanremo ha infatti disposto l'installazione di un maxi schermo nella zona di Pian di Nave, che permetterà al pubblico di seguire in diretta tutti i momenti dello spettacolo. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di rendere l'evento ancora più accessibile, offrendo a un numero maggiore di persone la possibilità di vivere la magia della serata anche al di fuori dell'area principale della manifestazione.

"Abbiamo fortemente voluto l'installazione del maxi schermo – dichiara l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni – per offrire a residenti e visitatori la possibilità di vivere lo spettacolo al meglio, garantendo così una maggiore fruizione". L'amministrazione comunale punta quindi a favorire una partecipazione più ampia, consentendo sia ai sanremesi sia ai numerosi turisti presenti in città di assistere comodamente all'evento senza dover necessariamente accedere all'area dedicata allo spettacolo.

Il Comune ricorda inoltre che la Notte dei Fiori è concepita a tutti gli effetti come un evento televisivo all'aperto. Il pubblico potrà quindi assistere alla manifestazione anche dall'esterno dell'area dello show, seguendo ogni fase attraverso il maxi schermo installato a Pian di Nave. Una soluzione studiata per migliorare la fruizione dell'evento e valorizzare ulteriormente una delle serate più attese del calendario estivo sanremese.