Borgo Marina, le "Cene in Borgo in Musica" e il Mercatino Estivo: ogni venerdì serate tra gusto, musica e shopping

Questa sera Borgo Marina torna ad animarsi con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate imperiese: prendono ufficialmente il via le "Cene in Borgo in Musica", accompagnate dal tradizionale Mercatino Estivo lungo la suggestiva Passeggiata Aicardi. Le iniziative proseguiranno ogni venerdì fino alla fine di agosto, trasformando il borgo marinaro in un luogo di incontro, convivialità e intrattenimento per residenti e turisti.

A partire dalle ore 19.00, i visitatori potranno vivere una serata all'insegna del gusto grazie ai ristoranti e ai pubblici esercizi del quartiere, che proporranno le proprie specialità, accompagnate da musica dal vivo, aperitivi e un'atmosfera capace di valorizzare uno degli angoli più caratteristici della città. Ad arricchire ulteriormente l'offerta sarà il mercatino estivo, con numerose bancarelle dedicate all'artigianato, ai prodotti tipici e agli articoli da regalo, contribuendo a rendere ancora più piacevole la passeggiata sul lungomare.

L'iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti di punta del calendario estivo cittadino e conferma la volontà del CIV Borgo Marina di promuovere il quartiere attraverso eventi che valorizzano il commercio di vicinato, la ristorazione e l'accoglienza, offrendo occasioni di svago e socializzazione in un contesto unico affacciato sul mare.

«Le Cene in Borgo rappresentano ormai un appuntamento irrinunciabile dell'estate imperiese – dichiara il Presidente del CIV Borgo Marina, Davide Cane –. Ogni venerdì il nostro quartiere si trasforma in un grande salotto all'aperto dove musica, buon cibo, shopping e voglia di stare insieme si fondono per offrire un'esperienza autentica a cittadini e turisti. Ringraziamo tutte le attività che hanno collaborato all'organizzazione, gli espositori del mercatino, il Comune di Imperia e tutti coloro che, con il loro impegno, rendono possibile questa manifestazione. Invitiamo imperiesi e visitatori a trascorrere le serate estive a Borgo Marina, sostenendo le attività del territorio e vivendo la magia del nostro borgo sul mare.»

Il CIV Borgo Marina invita quindi tutta la cittadinanza e gli ospiti della città a partecipare numerosi a questa prima serata e ai successivi appuntamenti estivi, contribuendo a rendere Borgo Marina sempre più protagonista dell'estate imperiese.