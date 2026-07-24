Ventimiglia, al Teatro Romano cala il sipario su Vox in Arena con "La Mandragola" di Stivalaccio Teatro

Si chiude martedì 28 luglio il cartellone di Vox in Arena – Voci dal vivo nello spazio antico, la rassegna ideata e diretta da Claudia Claudiano che ha animato il Teatro Romano di Albintimilium a Ventimiglia. L'ultimo appuntamento, in programma alle 21.15, vedrà protagonista Stivalaccio Teatro con "La Mandragola – facetissima commedia dell'arte", originale e coinvolgente rilettura del celebre capolavoro di Niccolò Machiavelli. Un finale che punta a coniugare il fascino della tradizione teatrale con un linguaggio scenico vivace e contemporaneo, riportando il pubblico al centro dell'azione grazie a un continuo dialogo tra attori e spettatori.

Lo spettacolo recupera il ritmo, la comicità e la forza espressiva dell'opera rinascimentale attraverso il linguaggio della Commedia dell'Arte, affidandosi a maschere, musica dal vivo e improvvisazione per dare nuova vita a una delle commedie più celebri della letteratura italiana. Sul palco si sviluppa una trama fatta di inganni, desideri e ambizioni, nella quale il divertimento si intreccia a una sottile riflessione sulla società e sui suoi meccanismi. Una messinscena dinamica, capace di restituire tutta l'attualità del testo machiavelliano e di trasformare il teatro in uno spazio di gioco, relazione e partecipazione condivisa.

Fondata nel 2007, Stivalaccio Teatro è oggi considerata una delle compagnie italiane di riferimento nella ricerca e nella reinvenzione contemporanea della Commedia dell'Arte e delle forme teatrali popolari. Nel corso degli anni ha portato i propri spettacoli nei principali festival, circuiti e teatri italiani e internazionali, ottenendo importanti riconoscimenti. Nel 2024 la compagnia ha inoltre ricevuto la nomination al Premio Ubu, nella categoria Premi Speciali, per il significativo lavoro di valorizzazione e rinnovamento del patrimonio teatrale italiano.

Per assistere allo spettacolo il costo del biglietto è di 15 euro. Il botteghino del Teatro Romano aprirà alle 20.00 nel giorno della rappresentazione, mentre sarà possibile acquistare i biglietti anche presso il botteghino del Teatro Comunale il lunedì dalle 9.00 alle 13.00. È inoltre disponibile la prevendita online tramite Liveticket. Per informazioni è possibile contattare il numero 0184 6183229 oppure rivolgersi allo IAT di Ventimiglia al numero 0184 1928309.