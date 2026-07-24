PallaPigna, successo per la prima serata in piazza Nota: giovani protagonisti della pallapugno, il 20 agosto il torneo di leggera aperto a tutti

È partita con una partecipazione di pubblico e tanto entusiasmo la rassegna "PallaPigna", che ieri sera ha animato piazza Nota con la sua prima serata dedicata alla pallapugno. La suggestiva cornice all'ingresso del centro storico di Sanremo si è trasformata, per l'occasione, in un campo di gioco a cielo aperto, ospitando un torneo giovanile che ha visto sfidarsi alcune delle giovani promesse di questa antica disciplina sportiva. Un appuntamento che ha saputo coinvolgere appassionati e curiosi, regalando spettacolo e valorizzando una tradizione profondamente radicata nel territorio ligure.

Hanno partecipato ieri anche il presidente nazionale della Federazione Italiana Pallapugno l’onorevole Enrico Costa e l’assessore regionale all’Urbanistica e vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Pallapugno Marco Scajola, presenti in piazza Nota a Sanremo al primo appuntamento della rassegna “PallaPigna”, iniziativa dedicata alla valorizzazione della pallapugno e organizzata dal Comune di Sanremo in collaborazione con Regione Liguria, F.I.P.A.P. e Lega delle Società di Pallapugno. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del centro storico della Pigna, interessato dal progetto di riqualificazione PINQuA da oltre 30 milioni di euro complessivi, con l’obiettivo di accompagnare la rigenerazione degli spazi con eventi capaci di creare partecipazione e socialità.

“Portare la pallapugno nelle piazze significa riportare al centro delle nostre comunità una tradizione sportiva che fa parte della storia della Liguria – dichiarano il presidente nazionale F.I.P.A.P. Enrico Costa e l’assessore regionale e vicepresidente nazionale F.I.P.A.P. Marco Scajola –. La serata di ieri ha dimostrato come questa disciplina sappia unire generazioni diverse, valorizzando il talento delle atlete e creando momenti di condivisione in luoghi simbolo dei nostri territori. La pallapugno non è soltanto uno sport, ma un patrimonio culturale che racconta le nostre radici e che vogliamo continuare a promuovere, soprattutto tra i più giovani. Ringraziamo il Comune di Sanremo, la Federazione, la Lega delle Società di Pallapugno e tutti gli organizzatori per aver reso possibile questa iniziativa e per aver riportato il balun nel cuore della Pigna, contribuendo a valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi della città.”

“È stata una prima serata davvero bella, che ha riempito di energia e passione la splendida cornice di piazza Nota” – ha aggiunto l’assessore comunale Enza Dedali – “Vedere i giovani confrontarsi con entusiasmo in un'antica disciplina come la pallapugno dimostra quanto le nostre radici sportive siano vive e capaci di coinvolgere la comunità.”

“Con la rassegna "PallaPigna" vogliamo valorizzare i luoghi simbolo del centro storico attraverso lo sport, la cultura e la condivisione. Desidero ringraziare Regione Liguria, F.I.P.A.P. e Lega delle società di pallapugno per la preziosa collaborazione, dando appuntamento a giovedì 20 agosto per una nuova serata di gioco.”

L'iniziativa proseguirà giovedì 20 agosto, alle 20.30, quando piazza Nota tornerà ad accogliere il pubblico per il secondo appuntamento della manifestazione. In programma un torneo di pallapugno leggera, variante più dinamica e propedeutica rispetto alla disciplina tradizionale, pensata per avvicinare un numero sempre maggiore di persone a questo sport.

L'evento sarà aperto a tutti, offrendo così la possibilità di cimentarsi direttamente sul campo e vivere un'esperienza all'insegna del divertimento e della condivisione.

Il programma della serata di giovedì 20 agosto

Ore 20:30 — Gara 1 (Promozionali/Pulcini – Under 12) – Taggese vs Andora

Ore 20:55 — Gara 4 (Esordienti/Allievi – Under 16) – San Leonardo vs Andora

Ore 21:20 — Gara 2 (Promozionali/Pulcini – Under 12) – Pompeiana vs Taggese

Ore 21:45 — Gara 5 (Esordienti/Allievi – Under 16) – Andora vs Diano Castello

Ore 22:10 — Gara 3 (Promozionali/Pulcini – Under 12) – Andora vs Pompeiana

Ore 22:35 — Gara 6 (Esordienti/Allievi – Under 16) – Diano Castello vs San Leonardo

La rassegna "PallaPigna" rientra nel calendario di eventi "La piazza in gioco, storie, arte e giochi in piazza Nota" ed è promossa dal Comune di Sanremo, attraverso l'Assessorato alla Cultura, in stretta collaborazione con Regione Liguria, F.I.P.A.P. (Federazione Italiana Pallapugno) e Lega delle società di pallapugno.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare il patrimonio sportivo e culturale legato alla pallapugno, riportandolo nel cuore della città e creando occasioni di incontro capaci di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori.