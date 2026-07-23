Giochi e laboratori didattici, il Villaggio Allegria dà il via alla Battaglia di Fiori Kids (Foto e video)

Divertimento, educazione ambientale, valorizzazione delle eccellenze del territorio e creatività. Il Villaggio Allegria ai giardini pubblici di Ventimiglia apre la tre giorni della "Battaglia di Fiori Kids", manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco Intemelia 26. Tanti bambini, nel pomeriggio odierno, hanno, infatti, partecipato alle attività educative, ai laboratori creativi e ai momenti di gioco proposti da Coldiretti Imperia con Campagna Amica, dall'Ente Agosto Medievale di Ventimiglia e dal Collettivo ART.e Group by Pro Loco Intemelia 26 nei giardini Tommaso Reggio.

Uno spazio dedicato alla scoperta della sana alimentazione, della natura e della creatività attraverso un percorso suddiviso in diverse aree tematiche. I bambini, divisi per colore, si sono potuti cimentare nel Gioco dell'Oca, un percorso ludico pensato per insegnare l'importanza di una corretta alimentazione, del rispetto dell'ambiente e della lotta allo spreco alimentare, nel Gioco delle Stagioni, dedicato alla scoperta della frutta e della verdura di stagione per comprendere il valore del consumo di prodotti legati al ciclo naturale della terra, e hanno potuto fare esperienze pratiche e sensoriali con il laboratorio di degustazione dell'olio extravergine DOP e il laboratorio di semina e travaso grazie al quale i più piccoli hanno potuto piantare e travasare una piantina da portare a casa come ricordo della giornata. Vi era poi il percorso l'Arnia didattica, priva di api, con un laboratorio dedicato al mondo dell'apicoltura che ha illustrato il ruolo fondamentale degli insetti impollinatori nella tutela dell'ambiente e della biodiversità.

L'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia ha proposto, invece, un tuffo nella storia con "Gli Speziali del Medioevo". Attraverso un laboratorio sensoriale, i partecipanti hanno potuto riconoscere erbe aromatiche, profumi antichi e conoscere curiosità sulla figura degli speziali medievali. Ampio spazio è stato, inoltre, dedicato alla creatività grazie al Collettivo ART.e Group by Pro Loco Intemelia 26. Il laboratorio di modellazione, curato da Sally, ha permesso ai bambini di sperimentare l'utilizzo dell'argilla e di materiali similari mentre il laboratorio di sbalzo, curato da Rosella Lo Passo, ha fatto scoprire ai bimbi la lavorazione artistica a rilievo. I presenti hanno potuto anche scoprire il Dot painting, l'arte della pittura realizzata con punti colorati, e la Bag painting, una tecnica creativa che utilizza un semplice sacchetto per realizzare originali sfondi e texture.

Alla manifestazione hanno preso parte pure il Centro Estivo Villaggio Vacanze dell'Allegria di Nonsolosport, il sindaco Flavio Di Muro, l'assessore Tiziana Faedda e il consigliere comunale Simone Bertolucci. Il pomeriggio si è concluso con una sana e gustosa merenda: pane e pomodoro. L'evento si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale e dell'Anget.