Perinaldo Festival, la XX edizione entra nel vivo con il Fabio Rinaudo Trio: viaggio tra le cornamuse d'Europa e annullo filatelico

Prosegue la XX edizione del Perinaldo Festival – Terre di Confine, la manifestazione che da vent'anni trasforma il borgo dell'entroterra in un punto di incontro tra musica, formazione e dialogo fra culture e tradizioni diverse. Dopo la serata inaugurale dedicata alla storia del Festival e ai suoi primi vent'anni di attività, il cartellone propone un nuovo appuntamento capace di unire ricerca musicale, tradizione e valorizzazione del patrimonio culturale europeo. Lunedì 27 luglio, alle 21.30, Piazza San Nicolò ospiterà infatti "The Piper's Night", il concerto del Fabio Rinaudo Trio, dedicato a uno degli strumenti più antichi e affascinanti della tradizione musicale del continente: la cornamusa.

Protagonista della serata sarà Fabio Rinaudo, considerato tra i più autorevoli interpreti italiani della cornamusa e figura di riferimento della scena folk europea. Il musicista guiderà il pubblico in un percorso musicale che attraverserà Liguria, Francia e Irlanda, mettendo in dialogo tre differenti tradizioni attraverso la piva ligure, la musette francese e le uilleann pipes irlandesi. Ad affiancarlo sul palco saranno due musicisti storici dei Birkin Tree, Laura Torterolo, voce e chitarra, e Luca Rapazzini al violino, per un concerto che si preannuncia ricco di suggestioni e atmosfere.

Il programma ripercorrerà oltre duemila anni di storia della cornamusa, accompagnando gli spettatori dalle antiche celebrazioni rituali alle feste popolari, passando per le tradizioni natalizie e i repertori della spiritualità europea. Un viaggio musicale capace di raccontare la straordinaria evoluzione di uno strumento che, attraversando secoli e confini, continua ancora oggi a rappresentare un elemento di unione tra culture differenti. Energia, nostalgia e poesia si alterneranno nel corso della serata, restituendo tutto il fascino della musica a bordone e delle sue profonde radici popolari.

L'appuntamento sarà inoltre arricchito da un'iniziativa speciale legata al ventesimo anniversario del Perinaldo Festival. Il Comune di Perinaldo e Poste Italiane realizzeranno infatti uno speciale annullo filatelico commemorativo dedicato alla manifestazione. La cerimonia di emissione è in programma alle 21.00, poco prima dell'inizio del concerto, e offrirà agli appassionati la possibilità di conservare un ricordo esclusivo della ricorrenza. L'annullo sarà disponibile per tutta la durata del Festival su cartoline, buste e altro materiale filatelico.

Il concerto si svolgerà in Piazza San Nicolò con inizio alle 21.30. L'ingresso sarà libero, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Un'occasione per vivere una serata all'insegna della grande musica e delle tradizioni europee, all'interno di una manifestazione che da vent'anni continua a fare di Perinaldo un luogo di incontro, cultura e condivisione.