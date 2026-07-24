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Eventi | 24 luglio 2026, 08:11

Perinaldo Festival, la XX edizione entra nel vivo con il Fabio Rinaudo Trio: viaggio tra le cornamuse d'Europa e annullo filatelico

Lunedì 27 luglio in Piazza San Nicolò il concerto "The Piper's Night" e, prima dello spettacolo, la cerimonia per il francobollo commemorativo dedicato ai vent'anni della manifestazione

Perinaldo Festival, la XX edizione entra nel vivo con il Fabio Rinaudo Trio: viaggio tra le cornamuse d'Europa e annullo filatelico

Prosegue la XX edizione del Perinaldo Festival – Terre di Confine, la manifestazione che da vent'anni trasforma il borgo dell'entroterra in un punto di incontro tra musica, formazione e dialogo fra culture e tradizioni diverse. Dopo la serata inaugurale dedicata alla storia del Festival e ai suoi primi vent'anni di attività, il cartellone propone un nuovo appuntamento capace di unire ricerca musicale, tradizione e valorizzazione del patrimonio culturale europeo. Lunedì 27 luglio, alle 21.30, Piazza San Nicolò ospiterà infatti "The Piper's Night", il concerto del Fabio Rinaudo Trio, dedicato a uno degli strumenti più antichi e affascinanti della tradizione musicale del continente: la cornamusa.

Protagonista della serata sarà Fabio Rinaudo, considerato tra i più autorevoli interpreti italiani della cornamusa e figura di riferimento della scena folk europea. Il musicista guiderà il pubblico in un percorso musicale che attraverserà Liguria, Francia e Irlanda, mettendo in dialogo tre differenti tradizioni attraverso la piva ligure, la musette francese e le uilleann pipes irlandesi. Ad affiancarlo sul palco saranno due musicisti storici dei Birkin Tree, Laura Torterolo, voce e chitarra, e Luca Rapazzini al violino, per un concerto che si preannuncia ricco di suggestioni e atmosfere.

Il programma ripercorrerà oltre duemila anni di storia della cornamusa, accompagnando gli spettatori dalle antiche celebrazioni rituali alle feste popolari, passando per le tradizioni natalizie e i repertori della spiritualità europea. Un viaggio musicale capace di raccontare la straordinaria evoluzione di uno strumento che, attraversando secoli e confini, continua ancora oggi a rappresentare un elemento di unione tra culture differenti. Energia, nostalgia e poesia si alterneranno nel corso della serata, restituendo tutto il fascino della musica a bordone e delle sue profonde radici popolari.

L'appuntamento sarà inoltre arricchito da un'iniziativa speciale legata al ventesimo anniversario del Perinaldo Festival. Il Comune di Perinaldo e Poste Italiane realizzeranno infatti uno speciale annullo filatelico commemorativo dedicato alla manifestazione. La cerimonia di emissione è in programma alle 21.00, poco prima dell'inizio del concerto, e offrirà agli appassionati la possibilità di conservare un ricordo esclusivo della ricorrenza. L'annullo sarà disponibile per tutta la durata del Festival su cartoline, buste e altro materiale filatelico.

Il concerto si svolgerà in Piazza San Nicolò con inizio alle 21.30. L'ingresso sarà libero, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Un'occasione per vivere una serata all'insegna della grande musica e delle tradizioni europee, all'interno di una manifestazione che da vent'anni continua a fare di Perinaldo un luogo di incontro, cultura e condivisione.

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