La Banda Pasquale Anfossi celebra 170 anni di storia con tre concerti estivi tra Arma di Taggia, Andora e Molini di Triora

La Banda Pasquale Anfossi festeggia nel 2026 un traguardo di straordinario valore: 170 anni di attività al servizio del territorio, della cultura e della tradizione musicale. Fondata nel 1856, la formazione bandistica continua a rappresentare un punto di riferimento per gli eventi civili e religiosi del Ponente ligure, portando avanti una storia che affonda le proprie radici nel nome del celebre compositore taggese Pasquale Anfossi, figura di primo piano della musica europea del Settecento, del quale nel 2027 ricorrerà il 300° anniversario della nascita.

Per celebrare questo importante anniversario la banda proporrà un ciclo di tre concerti estivi, tutti con inizio alle ore 21.15 e ingresso gratuito. L'anteprima è in programma giovedì 30 luglio nel piazzale Chierotti di Arma di Taggia, mentre l'appuntamento principale si terrà martedì 4 agosto sul sagrato della Chiesa dell'Accoglienza di Andora, nell'ambito della VIII edizione del Festival "Armonie in Santa Matilde". La rassegna si concluderà lunedì 10 agosto in piazza Nuova a Molini di Triora, dove il pubblico potrà assistere alla replica del programma.

A dirigere il concerto sarà il maestro Vitaliano Gallo, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso autori e stili differenti. Il repertorio spazierà dalle grandi pagine di Giuseppe Verdi e Pietro Mascagni fino ai brani di Sousa, Lincke, Bernstein, Trovajoli, Cutugno e Modugno, passando anche per compositori come Bartolucci, Warren, Kern, Fain, Arlen, Kaempfert, Ricketts e Chiappa. Un programma pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età, alternando musica classica, colonne sonore, celebri melodie internazionali e pagine della tradizione italiana.

Dietro ogni composizione musicale si nasconde una storia, un racconto che il compositore affida alle note con il desiderio di condividerlo con il pubblico. Se oggi le piattaforme digitali consentono agli artisti di raggiungere ascoltatori in tutto il mondo, l'esecuzione dal vivo conserva un fascino unico, grazie al rapporto diretto che si crea tra musicisti e spettatori. Un legame che continua a rappresentare uno degli elementi più autentici e coinvolgenti dell'esperienza musicale.

L'attività della Banda Pasquale Anfossi non si limita ai concerti. Proseguono infatti anche i corsi di Musica d'Insieme e di Strumento, iniziative che testimoniano l'impegno dell'associazione nella formazione di nuovi musicisti e nella valorizzazione della cultura bandistica. Un investimento sulle nuove generazioni che permette a una realtà nata 170 anni fa di guardare con fiducia al futuro, mantenendo viva una tradizione che continua a essere parte integrante dell'identità del territorio.