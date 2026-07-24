Notte dei Fiori a Sanremo, scatta il piano viabilità: ecco i divieti di domani in via Bixio, Giardini Veneto e corso Sauro

Sanremo si prepara alla "Notte dei Fiori", il grande spettacolo televisivo Rai che, domani sera, porterà a Pian di Nave musica, artisti e telecamere nazionali. In vista della registrazione dell'evento, il Comando di Polizia Municipale ha emanato una nuova ordinanza con una serie di modifiche alla viabilità cittadina, necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. I provvedimenti si aggiungono alle precedenti ordinanze già adottate per gli eventi estivi 2026 e interesseranno alcune delle zone più vicine al palco sul mare.

Nel dettaglio, domani sarà vietata la sosta con rimozione forzata dalle 16.30 alle 24, e comunque fino al termine della manifestazione, in via Nino Bixio, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Helsinore e quella con via Gioberti, nei Giardini Vittorio Veneto (compresa la diramazione dal civico 22 al civico 52) e in corso Nazario Sauro, dall'incrocio con i Giardini Vittorio Veneto fino al sottopasso Croce Rossa escluso, compresa la diramazione verso il molo ponente. Dalle 18 alle 24, e comunque fino a quando sarà possibile ripristinare la circolazione in condizioni di sicurezza, scatterà invece il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli nelle stesse aree. L'obiettivo è consentire il regolare svolgimento delle attività legate alla produzione televisiva, garantendo gli obblighi previsti in materia di sicurezza e gestione dei flussi di pubblico.

Saranno esclusi dai divieti i mezzi di Polizia, soccorso ed emergenza, i veicoli di Amaie Energia e i residenti dotati di posto auto o moto privato, secondo le indicazioni impartite dagli agenti presenti sul posto e con accesso dal lungomare Italo Calvino. Potranno inoltre transitare i veicoli autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo diretti alle aree demaniali del molo di ponente, con accesso da via Gioberti e con apposito contrassegno. Per i veicoli regolarmente parcheggiati provenienti da via Helsinore e via Adolfo Rava sarà consentito l'ingresso in via Nino Bixio con direzione ponente, per poi proseguire verso via Carli inferiore e rientrare nella viabilità ordinaria seguendo le indicazioni del personale in servizio. La segnaletica temporanea e gli ordini degli agenti sul posto accompagneranno le modifiche alla circolazione per tutta la durata dell'evento.

La serata rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sanremese e il primo grande evento nato dalla nuova convenzione tra Comune di Sanremo e Rai, che punta a rafforzare il legame tra la città e la televisione nazionale anche oltre la settimana del Festival. La registrazione avverrà a Pian di Nave il 25 luglio, mentre la messa in onda è prevista in prima serata su Rai1 il prossimo 29 agosto. Sul palco allestito davanti al Forte di Santa Tecla saliranno numerosi protagonisti della musica italiana: tra gli altri Fabio Concato, Fabrizio Moro, Marco Masini, Tosca, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno, Cristina D'Avena, Roshelle, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e Nicolò Filippucci. La conduzione sarà affidata a Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, con gli interventi comici di Federico Basso e Antonio Ornano.

Il filo conduttore dello spettacolo sarà un viaggio nella musica ligure e nella storia del Festival di Sanremo, con omaggi ai grandi cantautori della scuola genovese e ai brani che hanno segnato generazioni di ascoltatori. La serata si aprirà con un tributo a Gino Paoli e proporrà momenti dedicati anche a Fabrizio De André, Luigi Tenco, Umberto Bindi e Bruno Lauzi. Pian di Nave, intanto, continua a trasformarsi nel cuore degli eventi estivi cittadini: dopo gli appuntamenti con l'Orchestra Sinfonica, i concerti e gli spettacoli televisivi, il piazzale sul mare si prepara ad accogliere una produzione nazionale. Per la "Notte dei Fiori" è stato predisposto anche un importante dispositivo di sicurezza, con controlli e gestione dei varchi per accompagnare una serata destinata a richiamare numeroso pubblico.