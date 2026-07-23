La Riviera dei Fiori sul grande schermo: LumiBear di Seborga candida il suo cortometraggio al Made Film Festival di Bergamo (Foto)

La Riviera dei Fiori sbarca sul grande schermo. La startup innovativa LumiBear S.R.L. di Seborga ha, infatti, candidato il proprio cortometraggio d'impresa al concorso internazionale Corporate Movies del Made Film Festival 2026 , la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Bergamo e dedicata al racconto d'impresa attraverso il linguaggio del cinema, in programma dall'11 al 13 novembre allo Spazio Daste di Bergamo. La candidatura è arrivata attraverso il circuito de Il Sole 24 Ore, di cui LumiBear è Partner Business Owner 2026.

Il cortometraggio parla di Peonia, l'avatar di intelligenza artificiale empatica e multilingue sviluppata da LumiBear per musei, comuni e luoghi del turismo, lo stesso progetto con cui l'azienda è candidata a livello nazionale al Premio Top of the PID 2026 di Unioncamere, con selezione attualmente in corso, e del territorio del Ponente ligure. Le immagini del film sono, infatti, girate a Bordighera e sulla Riviera dei Fiori. "Portare questo cortometraggio su un palcoscenico cinematografico nazionale significa portare con sé anche la luce, i paesaggi e l'identità turistica del Ponente ligure, davanti a una giuria di professionisti del cinema e a un pubblico di imprese da tutta Italia" - dicono gli ideatori del progetto - "Il cortometraggio è impreziosito dalle voci di Daniela Gandolfi, direttrice del Museo Bicknell, della giornalista Daniela Borghi e di Barbara Bonavia, voce di lunga esperienza teatrale e consigliere comunale a Bordighera".