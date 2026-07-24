Bussana Vecchia, specchio parabolico abbattuto in piena curva: rimosso dalla carreggiata per evitare pericoli agli automobilisti

Uno specchio parabolico stradale è stato trovato abbattuto nel bel mezzo di una curva della strada che conduce al visitatissimo centro storico di Bussana Vecchia, in un punto particolarmente delicato per la circolazione. A rinvenirlo è stata una pattuglia della Polizia Locale, intervenuta lungo uno degli strettissimi tornanti che caratterizzano il collegamento con il borgo, meta ogni anno di migliaia di visitatori. La presenza dello specchio sulla carreggiata rappresentava un ostacolo estremamente pericoloso per i veicoli in transito, soprattutto in un tratto dove la visibilità è già limitata e gli spazi di manovra sono ridotti.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il cedimento della struttura. Tra le ipotesi al vaglio vi sono un eventuale urto da parte di un veicolo oppure il cedimento della base interrata, già ritenuta piuttosto debole, forse aggravato da una forte folata di vento. In attesa di accertare le cause, gli agenti hanno provveduto a spostare temporaneamente il grosso specchio a bordo strada, al di fuori delle traiettorie di marcia, eliminando così il pericolo immediato per gli automobilisti e i motociclisti in transito.

Al termine dell'intervento, la pattuglia della Polizia Locale ha richiesto agli uffici competenti di procedere quanto prima con la rimozione definitiva del manufatto danneggiato e con la sua sostituzione. Un intervento ritenuto necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza in un punto particolarmente critico della viabilità verso Bussana Vecchia, dove lo specchio parabolico riveste un ruolo importante nel garantire la visibilità agli utenti della strada, soprattutto nei tornanti più stretti.