Ventimiglia, degrado ai Balzi Rossi: i residenti denunciano la situazione in piazzale De Gasperi e chiedono interventi urgenti (Foto)

I residenti della zona dei Balzi Rossi, insieme ai loro ospiti e a numerosi turisti, lanciano un nuovo grido d'allarme sulle condizioni in cui versa piazzale Alcide De Gasperi, a Ventimiglia. Denunciano una situazione di forte degrado che, a loro dire, si protrae ormai da mesi e che rischia di compromettere l'immagine della città proprio a ridosso del periodo di maggiore afflusso turistico. Al centro della segnalazione vi sono la presenza stabile di clochard, l'occupazione dei parcheggi e l'accumulo di rifiuti nell'area della frontiera, uno dei primi punti di accesso per chi arriva in Italia dalla vicina Francia.

Secondo quanto riferito dai firmatari, alcune persone senza fissa dimora utilizzerebbero le proprie automobili come vere e proprie abitazioni, vivendo al loro interno in modo continuativo, in alcuni casi addirittura dallo scorso inverno. Una presenza che, sempre stando alla segnalazione, comporterebbe l'occupazione continuativa dei pochi stalli disponibili nell'area. Chi non dispone di un veicolo, invece, si arrangerebbe con giacigli di fortuna sistemati nei pressi della piazza. "Le foto in allegato, scattate la notte, con lattine e immondizia ovunque, sono meno impietose di quanto si può constatare alla luce del sole: una mancanza di decoro che getta davvero nello sconforto", scrivono i residenti.

Nella lettera viene inoltre evidenziata la presenza di una roulotte con targa francese che, secondo quanto riportato, sarebbe già stata allontanata nei mesi scorsi a seguito di un intervento delle forze dell'ordine. Il mezzo sarebbe tornato ieri, parcheggiato orizzontalmente sugli stalli a lisca di pesce della piazza della frontiera, arrivando a occupare cinque o sei posti auto. Una situazione che, evidenziano ancora i residenti, aggraverebbe ulteriormente i disagi per chi vive o frequenta quotidianamente la zona.

La preoccupazione principale riguarda anche il messaggio che un simile scenario trasmetterebbe ai visitatori in arrivo a Ventimiglia. "Non riteniamo che tutto ciò possa essere considerato un positivo biglietto da visita della città, alle porte delle festività di Ferragosto", concludono i firmatari della lettera, che confidano in un intervento rapido della polizia locale e delle autorità competenti per ripristinare condizioni di decoro e garantire una migliore fruibilità dell'area.