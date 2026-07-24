Coppia fugge dai ristoranti senza pagare il conto: cresce l'allarme tra i locali del ponente, presentate diverse denunce

Sta creando forte preoccupazione tra i ristoratori dell'estremo ponente ligure la presenza di una giovane coppia che, secondo quanto denunciato da diversi esercenti, avrebbe messo a segno una serie di pranzi e cene conclusi sempre allo stesso modo: con la fuga senza saldare il conto. Un copione che, negli ultimi giorni, si sarebbe ripetuto in più locali della zona, tanto da spingere numerosi titolari a rivolgersi alle forze dell'ordine. L'uomo e la donna si presenterebbero con modi educati, un atteggiamento cordiale e un abbigliamento curato, elementi che non farebbero minimamente sospettare le loro reali intenzioni. Solo al momento del pagamento scatterebbe il raggiro, con i due che riuscirebbero ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Le denunce presentate in queste ore potrebbero però rappresentare un punto di svolta nelle indagini. In diversi casi, infatti, la coppia sarebbe stata immortalata dai sistemi di videosorveglianza installati all'interno o all'esterno dei ristoranti. Le immagini, già consegnate agli investigatori insieme alle denunce, potrebbero consentire di ricostruire gli spostamenti dei due e, soprattutto, di identificarli. Gli esercenti sperano che il materiale raccolto possa essere sufficiente per mettere fine a una serie di episodi che, oltre al danno economico, stanno alimentando un clima di crescente preoccupazione tra gli operatori del settore della ristorazione.

Secondo quanto emerso, i due sceglierebbero prevalentemente ristoranti di buon livello, dove consumano regolarmente pranzo o cena senza destare alcun sospetto. Una volta terminato il pasto, approfittando di un momento di distrazione del personale o con un pretesto, riuscirebbero ad allontanarsi senza passare dalla cassa. "Sembravano clienti come tanti altri, educati e assolutamente tranquilli", avrebbe raccontato uno dei ristoratori coinvolti. Solo qualche minuto più tardi il personale si renderebbe conto dell'accaduto, quando ormai la coppia sarebbe già lontana dal locale.

Le forze dell'ordine stanno ora raccogliendo tutti gli elementi utili a ricostruire i vari episodi e verificare se dietro ai fatti denunciati vi sia effettivamente la stessa coppia. Non è escluso che possano emergere ulteriori casi, anche in altri comuni dell'estremo ponente, motivo per cui viene mantenuta alta l'attenzione. Nel frattempo, tra gli esercenti della zona si sta diffondendo il passaparola con la descrizione dei due presunti responsabili, nella speranza di evitare nuovi episodi e consentire un rapido riconoscimento qualora dovessero ripresentarsi in altri ristoranti.