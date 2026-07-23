Sanremo, tornano degrado e bivacchi in corso Garibaldi: doppio intervento di Carabinieri, Polizia Locale e Commissariato (Foto)

A distanza di pochi giorni dall'ultimo intervento delle forze dell'ordine e di Amaie Energie, la situazione di degrado in corso Garibaldi, davanti al Carrefour, si è nuovamente ripresentata nella giornata di oggi, confermando un problema che residenti e commercianti definiscono ormai cronico. Già nelle ore del mattino alcuni senza fissa dimora hanno occupato le panchine della zona, tra chi dormiva e chi consumava bevande alcoliche in pieno giorno, sotto gli occhi dei numerosi passanti che quotidianamente attraversano una delle principali vie di accesso al centro cittadino. A rendere ancora più pesante il clima sono stati anche alcuni episodi di persone che hanno urinato in strada, davanti a cittadini, clienti degli esercizi commerciali e turisti.

Le prime segnalazioni hanno portato, in mattinata, all'intervento dei Carabinieri, chiamati a verificare la situazione e a riportare la tranquillità nell'area. Nel corso delle ore successive, però, il problema si è ripresentato, con alcuni dei soggetti tornati a occupare le panchine e gli spazi pubblici della zona. Nel pomeriggio sono quindi intervenuti nuovamente gli agenti della Polizia Locale e del Commissariato di Sanremo, che hanno effettuato controlli e invitato le persone presenti ad allontanarsi, cercando ancora una volta di ristabilire condizioni di decoro e sicurezza in un punto particolarmente frequentato della città.

La vicenda ripropone un tema che da tempo anima il dibattito cittadino. Residenti ed esercenti lamentano da mesi una situazione che si ripete con cadenza quasi quotidiana, tra bivacchi, consumo di alcolici, comportamenti molesti e atti contrari al decoro urbano. Le richieste di intervento continuano ad arrivare alle forze dell'ordine, che garantiscono una presenza costante e rispondono alle segnalazioni, ma che si trovano spesso a dover affrontare un fenomeno destinato a ripresentarsi nel giro di poche ore.

Il nodo, infatti, resta quello delle normative vigenti, che limitano fortemente i margini di intervento nei confronti delle persone senza fissa dimora quando non vengono commessi reati tali da giustificare provvedimenti più incisivi. Una situazione che rende particolarmente difficile risolvere in modo definitivo il problema e che alimenta il malcontento di chi vive e lavora nella zona. Intanto, anche la giornata di oggi si è conclusa con l'ennesimo doppio intervento delle forze dell'ordine, a conferma di una criticità che continua a ripresentarsi e che, almeno per il momento, sembra destinata a rimanere irrisolta.