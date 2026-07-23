Ventimiglia, consumano al bar e poi scappano senza pagare: intervengono i carabinieri

Bevono caffè e cappuccini, mangiano brioche e poi se ne vanno senza pagare. E' successo nel pomeriggio odierno in un bar nel centro città di Ventimiglia.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che dei clienti, pare fossero di origine nordafricana, siano entrati nel bar, abbiano ordinato, consumato ciò che avevano chiesto e poi siano scappati per non pagare il conto.

Il proprietario dell'attività ha così allertato i carabinieri, che dopo aver ricostruito l'esatta dinamica dei fatti, si sono messi in moto per cercare i 'fuggitivi'.