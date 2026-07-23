Incendio tra Borello e San Romolo: elicottero in azione stamattina con diversi lanci d'acqua, ora prosegue la bonifica a terra

L'elicottero è tornato in volo questa mattina sopra il comprensorio boschivo tra Borello e San Romolo, dove nei giorni scorsi si era sviluppato il vasto incendio che ha tenuto con il fiato sospeso l'intera città. Dopo la riaccensione di alcuni focolai, il mezzo aereo ha effettuato diversi lanci d'acqua nei punti più critici del versante, contribuendo a raffreddare le aree ancora interessate da ceppi fumanti e vegetazione in grado di alimentare nuove riprese delle fiamme. Un intervento mirato che ha consentito di riportare rapidamente la situazione sotto controllo, evitando che il fuoco potesse nuovamente estendersi.

Conclusa la fase più delicata dell'intervento aereo, l'attività si è ora concentrata a terra, dove Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile stanno portando avanti le operazioni di bonifica dell'intero perimetro incendiato. Le squadre stanno verificando metro dopo metro il versante interessato dal rogo, intervenendo sui punti ancora caldi e rimuovendo ogni possibile fonte di riaccensione. Un lavoro lungo e meticoloso, indispensabile per dichiarare definitivamente conclusa l'emergenza e scongiurare nuovi episodi nelle prossime ore, anche in considerazione delle elevate temperature e della vegetazione particolarmente secca.

L'incendio era divampato nel pomeriggio di sabato nella zona di Pian della Castagna, propagandosi rapidamente verso Borello e San Romolo e richiedendo un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Per oltre due giorni si sono alternati sul posto Vigili del Fuoco, volontari AIB, Protezione Civile, elicotteri e Canadair, impegnati in un'operazione complessa che ha permesso di contenere un fronte di fuoco esteso, ben visibile anche da numerosi quartieri cittadini. Le fiamme hanno interessato una vasta porzione di territorio boschivo, rendendo necessario un intervento continuo sia da terra sia dall'alto.

Il monitoraggio dell'area proseguirà anche nelle prossime ore, proprio per verificare che non si registrino ulteriori riprese. L'obiettivo resta quello di completare la bonifica dell'intero versante e assicurare la totale estinzione di ogni focolaio residuo. Solo al termine di queste verifiche sarà possibile considerare definitivamente archiviata un'emergenza che, per intensità e durata, ha rappresentato uno degli incendi boschivi più impegnativi affrontati negli ultimi mesi nel territorio di Sanremo.