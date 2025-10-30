Sanremo verso la nuova stazione: a tre mesi dalla scadenza i tapis roulant prendono forma (Foto)

Grandi passi in avanti per i lavori di sostituzione dei tapis roulant della stazione di Sanremo: sul lato destro del lungo corridoio infatti, nel lato che conduce ai binari, si può notare che le operazioni di installazione dei nuovi impianti sta procedendo speditamente. Anzi, nel lato più vicino ai binari è già possibile notare la presenza dei corrimano, lasciando immaginare che la fine dei lavori almeno in quella parte della stazione siano davvero vicini al termine.

D'altronde la scadenza prevista per i lavori è quella di gennaio 2026, il che significa che mancano all'incirca un centinaio di giorni alla conclusione che era stata preventivata, e nel corso dell'ultimo mese si è vista una accelerata in tal senso, con l'arrivo dei materiali sostitutivi in stazione a metà settembre con le conseguenti operazioni di installazione dei muovi tappeti semoventi (il tutto eseguito durante le ore notturne, in modo, avevano affermato da Rfi da non intralciare il traffico della zona).

Un nuovo intervento è è stato eseguito nelle notti del 22 e 23 ottobre, con ulteriori lavori di manutenzione sui tapis roulant, che nel corso dei prossimi tempi c'è da aspettarsi diventeranno sempre più frequenti, in modo da garantire la consegna alla città del nuovo tunnel della stazione entro i tempi previsti, sperando che si vada a mettere definitivamente un punto a una questione che a lungo ha fatto discutere in città, rendendo finalmente accessibile in maniera effettiva il transito tra i binari e l'ingresso in città.