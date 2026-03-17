Ventimiglia, incontro con AIRC all’Istituto Cavour: studenti a lezione di ricerca e prevenzione oncologica

Si è svolto venerdì scorso, all’Istituto Comprensivo Cavour di Ventimiglia, un importante appuntamento dedicato alla divulgazione scientifica e alla prevenzione dei tumori, nell’ambito dell’iniziativa “Incontro con la ricerca” promossa da AIRC. L’incontro ha coinvolto gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado dei plessi di Roverino e Ventimiglia Alta, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con la dott.ssa Marta Serafini, impegnata nella sensibilizzazione sul valore della ricerca scientifica.

Durante l’incontro, la relatrice ha illustrato in primo luogo il ruolo dell’AIRC, evidenziandone la missione e l’impegno concreto nel sostenere la ricerca oncologica attraverso il finanziamento di progetti e il supporto ai ricercatori. Un contributo fondamentale, ha sottolineato, per il progresso della medicina e lo sviluppo di nuove terapie. Ampio spazio è stato poi dedicato al tema della professione del ricercatore. La dott.ssa Serafini ha spiegato il percorso di studi necessario per intraprendere questa carriera, mettendo in luce qualità essenziali come curiosità, impegno e passione per la scienza. Un momento particolarmente significativo, che ha avvicinato gli studenti al mondo dei laboratori e della ricerca.

La parte conclusiva ha riguardato la prevenzione, con un focus sui principali fattori di rischio legati allo sviluppo dei tumori. Attraverso un linguaggio chiaro e accessibile, sono stati evidenziati i benefici di uno stile di vita sano, di una corretta alimentazione e della regolare attività fisica. Grande è stata la partecipazione degli studenti, che hanno posto numerose domande, dando vita a un dialogo vivace e costruttivo. L’iniziativa si è rivelata un’importante occasione di crescita e consapevolezza, contribuendo a diffondere tra i più giovani il valore della ricerca scientifica e della prevenzione.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla dott.ssa Marta Serafini per la disponibilità e la passione dimostrata, all’AIRC per il costante impegno, alla dirigente scolastica Antonella Costanza, alla referente alla salute Elisabetta Ferrero e alle docenti del dipartimento di Matematica e Scienze, che hanno reso possibile la realizzazione dell’incontro.