Il nuovo Festival: tra Area Sanremo ed eventi extra la kermesse si allarga

Area Sanremo permetterà di strappare un pass per partecipare al Festival di febbraio: è solo la prima delle novità che il bando lanciato dal Comune per organizzare la kermesse prevede.

Sono scaduti i termini per consegnare la busta della manifestazione di interesse per organizzare il Festival per i prossimi tre anni. Certamente è la manifestazione canora l'elemento principe, ma il bando di gara prevede molto altro in realtà, con l'obiettivo di valorizzare ancora di più la città.

La principale novità riguarda appunto il potenziamento della manifestazione dedicata ai giovanissimi, che a partire dal 2026 permetterà ai due vincitori di Area Sanremo (non più uno) di salire direttamente sul palco dell'Ariston, rimanendo coinvolti nel macro progetto di organizzazione della rassegna. Una mossa, confermano dal Comune, che punta anche a valorizzare la manifestazione tardo autunnale, che si sa essere un importante volano turistico per la città, ma che stava nel corso degli ultimi anni scemando di attrattiva. Ora, coinvolgendo direttamente l'evento di febbraio, e allargando il numero di vincitori, la speranza è di poter rilanciare la manifestazione.

E non è da escludersi che per incentivare ancora di più il tutto Area Sanremo venga trasmessa in chiaro: la manifestazione di interesse prevede infatti che l'ente aggiudicante trasmetta in chiaro altri eventi oltre al Festival: due sono già indicati nel documento (Sanremo in fiore e almeno una serata del Premio Tenco), altri due invece sono a discrezione di chi vincerà il bando, e Area Sanremo potrebbe essere un'opzione. Da sottolineare poi che uno dei due eventi dovrà essere un "estivo" il che apre lo scenario a varie opzioni, tra cui anche una manifestazione canora "minore" da tenersi in estate apposta per l'occasione: dopotutto a Sanremo gli spazi per questo non mancano (leggasi Auditorium Franco Alfano e Pian di Nave).

Oltre a ciò, per valorizzare ancora di più la città è stata scritto nero su bianco che nel Festival dovrà essere coinvolta attivamente l'Orchestra Sinfonica, oltre a organizzare un evento ad hoc per la posa della targa del vincitore nelle prossime edizioni.

E una ulteriore novità potrebbe riguarda la passerella per Festival: l'idea che sta girando tra i corridoi di Palazzo Bellevue, lanciata dall'assessore Alessandro Sindoni, è di includere anche Piazza Colombo nella sfilata della vigilia, creando una tappa per gli artisti che riceverebbero in questo modo una presentazione diversa e, forse, anche più ordinata e spalmata di pubblico.