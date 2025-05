Prefetto Romeo: "Provincia di Imperia sicura. Lotta all’abusivismo e attenzione ai clienti: chi compra merce illegale rischia sanzioni”

“La provincia di Imperia è un territorio sicuro. I cittadini devono rendersi conto di esserlo”. È questo il messaggio lanciato dal prefetto Valerio Massimo Romeo a margine della Giornata della Legalità promossa da Confcommercio, ribadendo l'impegno concreto delle istituzioni nel contrasto all’illegalità diffusa e, in particolare, al commercio abusivo.

Un fenomeno che – ha spiegato il prefetto – non riguarda solo gli operatori non in regola, ma anche chi acquista: “C’è una volontà condivisa tra Prefettura e Confcommercio – ha detto – di attuare ogni iniziativa di sensibilizzazione sui danni del commercio abusivo e su cosa comporta per il cliente. Chi compra merce abusiva non solo alimenta un’economia illegale, ma rischia anche una sanzione. Per questo richiamerò l’attenzione della polizia locale nei vari comuni affinché si intensifichino i controlli.”

In quest’ottica, Romeo ha annunciato l’organizzazione di una giornata dedicata ai commercianti, interamente centrata sulla lotta all’abusivismo commerciale. L’obiettivo è coinvolgere direttamente le categorie economiche in un percorso di consapevolezza, legalità e tutela del commercio regolare.

Sul fronte della sicurezza urbana, il prefetto ha fatto chiarezza anche in merito alle preoccupazioni legate alla criminalità giovanile nella zona: “Baby gang nella provincia di Imperia? Io lo escludo. Fenomeni come spaccio, risse o simili non si riscontrano. Ci sono stati casi sporadici di intemperanze giovanili, qualche vetrina danneggiata, ma nulla che giustifichi l’allarme.”

Le parole di Romeo arrivano a conclusione di un tavolo di confronto con Confcommercio, nel quale è emersa la volontà di rafforzare i controlli durante la stagione estiva, anche con la reintroduzione del poliziotto e carabiniere di quartiere a Sanremo, Ventimiglia e Imperia. Un’azione congiunta per garantire sicurezza e legalità a residenti, turisti e commercianti.