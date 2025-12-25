Si perde a Bordighera, ottantenne ritrovato a Vallecrosia

Si perde in mattinata a Bordighera e così scattano le ricerche. Un ottantenne viene ritrovato in serata a Vallecrosia Alta.

Sono intervenuti subito a cercarlo vigili del fuoco, Protezione civile di Bordighera e Vallecrosia, carabinieri e polizia locale ma l'uomo, Marcello T., a quanto pare si era allontanato, non si ancora come, facendo perdere le sue tracce.

Era stato avvistato in giornata da un signore, che stava tagliando la legna, a Vallecrosia ma inizialmente ha pensato potesse essere un cacciatore, quando, però, ha saputo dai social che si stava cercando un uomo disperso è andato subito a cercarlo e lo ha trovato quasi incosciente: era caduto in una fascia abbandonata, a penzoloni, e così ha allertato immediatamente i soccorsi.

Grazie al lungo lavoro dei volontari e dei vigili del fuoco, durato quasi due ore, sotto alla pioggia, visto che hanno dovuto usare un'imbragatura particolare per poterlo liberare e trasportare, è stato salvato e portato in ospedale dalla Croce Rossa di Bordighera.