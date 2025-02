Sanremo, Green Enicarpet già preso d’assalto: pubblico appostato lungo le transenne per la sfilata dei cantanti (Foto e video)

L’atmosfera è elettrica a Sanremo, dove via Matteotti è già invasa da fan e curiosi che si sono appostati lungo le transenne del Green Enicarpet per assicurarsi una posizione privilegiata. Il cuore pulsante della città dei fiori, fulcro del Festival, sta vivendo ore di fermento in attesa della sfilata dei cantanti di questa sera, un momento che, come ogni anno, regala emozioni e avvicina gli artisti al loro pubblico.

Nonostante l’orario mattutino, molti fan si sono presentati con largo anticipo per non perdersi neanche un istante del passaggio dei protagonisti della 75ª edizione del Festival di Sanremo. Alcuni hanno viaggiato per ore, arrivando da fuori città con l’obiettivo di strappare autografi, selfie o semplicemente di vedere dal vivo i loro beniamini. "Sanremo è unico – racconta una fan appostata da questa mattina – Qui ogni momento diventa speciale, e non potevamo mancare."

Tra i nomi che stanno scaldando i cuori del pubblico, spicca quello di Olly, tra i più apprezzati e seguiti lungo le transenne. Il giovane artista ha conquistato l’affetto dei fan grazie alla sua musica fresca e travolgente, e non è raro vedere cartelloni e striscioni dedicati a lui agitarsi tra la folla. “Olly è speciale, ci rappresenta”, dicono due ragazze arrivate da Torino solo per vederlo da vicino.

La passione del pubblico sanremese e dei turisti accorsi da tutta Italia conferma il potere aggregativo del Festival, che non è solo una competizione musicale, ma un’esperienza che fa battere i cuori e che trasforma le strade di Sanremo in un enorme palcoscenico a cielo aperto. Con il passare delle ore, via Matteotti si animerà sempre di più, pronta a vivere l’intensità di un evento che, ogni anno, lascia ricordi indelebili.

(Foto e video Pietro Cattaneo)