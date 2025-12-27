Sanremo, “Omaggio a Ennio Morricone”: concerto evento al Teatro Ariston

Sanremo si prepara a celebrare uno dei più grandi compositori di tutti i tempi. Lunedì 29 dicembre, alle 21, il prestigioso Teatro Ariston ospiterà il concerto “Omaggio a Ennio Morricone”, una serata di straordinaria intensità emotiva e artistica dedicata al maestro che ha reso immortale la musica per il cinema.

Protagonista assoluta della serata sarà Susanna Rigacci, storica interprete e universalmente riconosciuta come la “voce di Morricone nel mondo”, che per oltre vent’anni ha affiancato il compositore nei più importanti teatri e festival internazionali, contribuendo a rendere iconiche le sue melodie.

Accanto a lei, la vocalist Angelica De Paoli e l’Ensemble Le Muse, dirette dal maestro Andrea Albertini, daranno vita a un percorso musicale suggestivo e coinvolgente attraverso le colonne sonore più celebri e amate del repertorio morriconiano, alternando alla musica alcune curiosità e aneddoti legati al maestro Morricone o ai film, per voce dello stesso direttore Albertini.

L’Ensemble Le Muse rappresenta una realtà artistica unica nel panorama musicale italiano: una formazione interamente al femminile, prima in Italia a rendere omaggio a Ennio Morricone a partire dal 2016, con oltre 300 concerti realizzati in Italia e nel mondo in nove anni di attività. Un progetto che ha saputo coniugare eccellenza musicale, identità artistica e respiro internazionale.

Nel 2017, il concerto “Omaggio a Ennio Morricone” è stato insignito dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, riconoscimento che ne ha sancito il valore culturale e istituzionale. Più recentemente, il 2 giugno 2025, Le Muse hanno rappresentato l’Italia a Kiev con un concerto ufficiale presso l’Ambasciata Italiana, in occasione della Festa della Repubblica, confermando il forte ruolo di ambasciatrici della musica italiana nel mondo.

Il progetto “Le Muse nel mondo” ha portato la musica di Morricone sui palcoscenici internazionali di Helsinki, Monte Carlo, Rabat, Bangkok, Parigi, Atene, Barcellona, Belgrado, Bucarest, Nuova Delhi, Mumbai, Los Angeles, San Francisco, Toronto, Principato di Monaco, Wroclaw, Montmélian, Carcassonne, Burgos, Salonicco, Limassol, Nicosia, Madrid, Tallinn, Brattvåg, Sogndal, Izmir, Kiev, Malta, oltre a tour dedicati in Belgio, Olanda e Finlandia.

Il concerto del 29 dicembre al Teatro Ariston si preannuncia come un evento imperdibile, capace di unire grande musica, memoria collettiva e suggestioni cinematografiche, nel cuore di Sanremo, tempio della musica italiana. Un tributo autorevole, emozionante e di altissimo profilo artistico: un’occasione unica per il pubblico di rivivere la magia senza tempo di Ennio Morricone attraverso interpreti che ne incarnano autenticamente lo spirito.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Ariston 80184 506060 tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, online sul sito dell’Ariston aristonsanremo.com.