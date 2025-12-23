Casa Sanremo TV sbarca sul digitale terrestre: dal 24 dicembre programmazione sul canale 254 grazie alla partnership con ADN PLAY

Casa Sanremo TV, dal 24 dicembre 2025, grazie alla collaborazione con ADN PLAY, approda con una rinnovata programmazione h24, sul digitale terrestre al canale 254, fruibile da qualsiasi smart tv. ADN PLAY è la nuova frontiera dell'intrattenimento multimediale. Una piattaforma rivoluzionaria, che ridefinisce il concetto di televisione e streaming. Questa nuova collaborazione è una scelta strategica che democratizza l'accesso ai contenuti collaterali alla kermesse sanremese, raggiungendo milioni di famiglie italiane senza bisogno di abbonamenti o streaming complessi.

La presenza sul digitale terrestre rappresenta un ponte tra tradizione televisiva e innovazione digitale, garantendo visibilità capillare a format originali e contenuti esclusivi, integrando TV lineare con streaming YouTube e canali social per una copertura multicanale completa e immersiva. Questa mossa sul canale 254 rafforza il ruolo di Casa Sanremo TV e di Radio Casa Sanremo come hub imprescindibile per addetti ai lavori e pubblico generalista, ora accessibile a tutto il territorio nazionale in un flusso continuo di informazione, emozione e promozione della cultura italiana in tutte le sue forme più interessanti, partendo da programmi iconici, come "L’Italia in Vetrina" condotto da Grazia Serra o "Buongiorno Sanremo" con Savino Zaba, fino ad arrivare a nuovi approfondimenti tematici.

Oltre ai canali live, saranno disponibili anche numerosi contenuti on demand, raccolti in una sezione interamente dedicata a Casa Sanremo. Oltre alla possibilità di restare connessi sempre tramite il sito e l’app, l’evoluzione sul digitale terrestre rende Casa Sanremo ecosistema mediatico h24 che unisce radio, tv, giornale, formazione e web per un'esperienza multidisciplinare senza confini. “Siamo orgogliosi - dice Domenico Notaris, CFO di ADN Italia S.p.A - di avviare questo percorso insieme a Gruppo Eventi e di accogliere Casa Sanremo TV e Radio Casa Sanremo nell’ecosistema ADN PLAY. Due realtà che hanno già dimostrato negli anni di saper costruire numeri, contenuti di valore e un forte legame con il pubblico. Questa collaborazione segna l’inizio di un percorso nazionale fondato su un progetto editoriale diffuso, cross-mediale e di qualità, capace di creare valore sia per gli utenti sia per i partner commerciali”.

“Questa collaborazione con ADN Italia - Vincenzo Russolillo, Presidente di Casa Sanremo - segna una tappa importante nel percorso di crescita di Casa Sanremo. Portare la nostra programmazione sul digitale terrestre, accessibile gratuitamente in tutta Italia, significa avvicinare ancora di più il nostro pubblico alle nostre iniziative. Da sempre lavoriamo per rendere la cultura e l’intrattenimento di qualità elementi di unione e di partecipazione collettiva. Grazie ad ADN PLAY, oggi Casa Sanremo si conferma un laboratorio aperto di idee, talenti e professionalità, capace di raccontare il meglio del Made in Italy attraverso un linguaggio contemporaneo e multicanale. È un passo che consolida la nostra missione: valorizzare l’Italia che crea, emoziona e comunica in modo autentico”.