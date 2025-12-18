Festival di Sanremo 2026, via libera agli eventi collaterali: nasce il nuovo Villaggio Radio e si aprono spazi in tutta la città

Sanremo sta già lavorando per accogliere il 76° Festival della Canzone Italiana con un ricco programma di eventi collaterali che coinvolgeranno radio, editori, social media e attività di intrattenimento aperte gratuitamente a cittadini e turisti. La Giunta ha definito le location e le modalità di utilizzo degli spazi pubblici durante la settimana del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio.

Ancora una volta il Villaggio delle Radio verrà allestito lungo corso Imperatrice, nel tratto sottostante il Casinò, tra corso degli Inglesi e il civico 14. L’area, estesa per circa 120 metri e chiusa temporaneamente al traffico veicolare, ospiterà truck e motorhome radiofonici di rilevanza nazionale, oltre a spazi dedicati a editori e social media, con una quota riservata anche alle realtà locali e del territorio limitrofo. Confermata anche piazza Muccioli, che sarà destinata a un’emittente radiofonica nazionale con attività di intrattenimento e un progetto specifico di coinvolgimento degli istituti scolastici sanremesi, sulla scia del successo registrato nelle precedenti edizioni. Tra le nuove location individuate figurano inoltre una porzione di piazza Eroi Sanremesi, prospiciente la fontana dedicata a Siro Carli, e la spiaggia comunale dell’Arenella, in corso Trento Trieste, che ospiteranno iniziative aperte al pubblico.

La delibera prevede anche la possibilità di utilizzare ulteriori spazi cittadini, su indicazione dell’Assessore al Turismo, ampliando così l’offerta di eventi diffusi in città e rafforzando il progetto “Tra Palco e Città”. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato valorizzare l’immagine di Sanremo come “Città della Musica”, dall’altro generare ricadute economiche positive attraverso il canone unico patrimoniale e i corrispettivi legati alle convenzioni con i soggetti partecipanti. Per l’assegnazione degli spazi, il Comune pubblicherà un avviso esplorativo fino al 27 dicembre. Le proposte saranno valutate in base all’importanza mediatica dei soggetti, alla qualità dei progetti di intrattenimento, agli allestimenti, all’esperienza maturata in eventi analoghi e alle attività promozionali previste a favore della città.