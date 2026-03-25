Aperitivo con spettacolo, "Storie di donne e magia" diverte Vallecrosia al Mare (Foto)

Aperitivo con spettacolo a Vallecrosia al Mare. "Storie di donne e magia" attira un numeroso pubblico alla Bottega del caffè in via Roma.

Il Circolo Reading e Drama di Ventimiglia, creato da Lilia De Apollonia, ieri pomeriggio ha, infatti, divertito e intrattenuto i tanti presenti con uno spettacolo di teatro e illusionismo.

Per l'occasione si sono esibiti sei attori: Andrea Luna Conte, Marco Corradi, Paola Giolli, Enza Manna, Gianpietro Lorenzato e Lilia De Apollonia. "Tantissimo pubblico attento e divertito al recital 'Storie di donne e magia'. Seguite con curiosità anche le magie di Marco Corradi" - dice Lilia De Apollonia che ha realizzato il recital - "Vallecrosia al Mare risponde sempre con calore alle rappresentazioni che proponiamo da ben 18 anni".