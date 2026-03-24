Ventimiglia celebra la Giornata mondiale del Teatro con “Donne”, viaggio nell’universo femminile

Sabato prossimo alle 21, in occasione della Giornata mondiale del Teatro, Ventimiglia ospiterà lo spettacolo “Donne”, un intenso e coinvolgente percorso artistico dedicato all’universo femminile, raccontato attraverso la storia del teatro, dall’antichità ai giorni nostri. Lo spettacolo, con drammaturgia e regia di Silvia Villa, propone un mosaico di monologhi e dialoghi che attraversano i secoli, evocando figure e testi di grandi autori come Aristofane, Euripide, Molière, fino ad arrivare a voci contemporanee come Lella Costa e Anna Marchesini. Un viaggio che intreccia epoche e stili, dando vita a personaggi femminili tra i più affascinanti della scena teatrale.

Dopo il grande successo della scorsa estate al Teatro Romano, dove si era registrato il tutto esaurito, la Compagnia FormAZIONE Lab Teatro della Luna torna in scena con una nuova versione dello spettacolo: alcune scene saranno riproposte in una veste drammaturgica rinnovata, arricchita da nuovi testi e interpretazioni. La regista Silvia Villa ha espresso gratitudine verso l’Amministrazione comunale di Ventimiglia e l’assessore Serena Calcopietro per il patrocinio e il sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza di eventi culturali capaci di coinvolgere e unire la comunità. Sul palco si alternerà un ampio ensemble di attori della compagnia, tra cui Luciano De Stefanis, Alida Castro, Annalisa Ingrosso, Claudio Ristagno, Cristina Lepanto, Dorina Vidale, Emilia Serpico, Evelina Liverini, Federica Bruno, Francesca Gallo, Francesca Nardotto, Giuseppe Sciubba, Ingrid Marchot, Loredana Biancheri, Lucia Gargano, Lucia Lombardi, Marina Pratelli, Marinella Lanteri, Matteo Cassini, Moreno Campodoni, Paola Costamagna, Paola Mazzonna e Valentina Bruno.

Lo spettacolo si propone come un’esperienza capace di alternare momenti di leggerezza e profondità, guidando il pubblico “tra i mille colori dell’animo femminile” e celebrando il teatro come uno spazio vivo, condiviso e ancora essenziale, capace di parlare non solo alla mente ma soprattutto al cuore. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 5446651 (anche via WhatsApp) oppure consultare la pagina Facebook del Teatro della Luna di Vallecrosia.