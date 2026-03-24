I Parmureli di Sanremo a Roma per la Domenica delle Palme: ultimi posti per il viaggio organizzato dalla Famija Sanremasca

La Famija Sanremasca sta definendo gli ultimi dettagli del viaggio a Roma, in programma da venerdì a domenica, in occasione della Domenica delle Palme, per accompagnare in Vaticano i tradizionali Parmureli di Sanremo, simbolo di una tradizione antica e profondamente legata all’identità della città. Un momento particolarmente sentito sarà quello della Santa Messa di domenica in Piazza San Pietro, durante la quale verranno benedette le palme che la delegazione della Famija Sanremasca porterà in Vaticano e offrirà al Santo Padre Papa Leone XIV, rinnovando così un gesto di grande valore spirituale, religioso e simbolico.

Il viaggio, organizzato in collaborazione con Agenzia Erebus Viaggi di Sanremo, si preannuncia come un’esperienza davvero unica: non solo un’occasione per partecipare a uno dei momenti più significativi dell’anno liturgico, ma anche un’esperienza di amicizia, condivisione e tradizione, vissuta nel cuore della cristianità. Il programma prevede la partenza in pullman Gran Turismo il 27 marzo, con sosta a Volterra per il pranzo e arrivo in serata a Roma con sistemazione alla Casa Bonus Pastor. Il 28 marzo i partecipanti potranno visitare i Giardini Vaticani oppure la Basilica di San Pietro, prima del trasferimento a Castel Gandolfo per il pranzo e la visita al Palazzo Apostolico, con i suoi storici ambienti papali e i suggestivi giardini. In serata è prevista la cena in una tipica osteria romana a Trastevere. Il 29 marzo, dopo la colazione, il gruppo parteciperà alla Santa Messa della Domenica delle Palme in Piazza San Pietro; al termine, pranzo a Roma e rientro verso Sanremo con tappa a Bolgheri per una apericena in un locale caratteristico.

Si tratta di una proposta che sta suscitando notevole interesse e, al momento, sono rimasti solo pochissimi posti disponibili in albergo. Per questo motivo, la chiusura ufficiale delle adesioni è fissata per domani entro le 12. Chi desidera partecipare può rivolgersi direttamente a:

Agenzia Erebus Viaggi (Tel. 0184 500336)

o al referente per la Famija Sanremasca Roberto Pecchinino (Cell. 335 8118199)