Sanremo celebra le culture del mondo: il Festival Internazionale del Folklore “Blue Diamonds” torna in Piazza Borea

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Sanremo il Festival Internazionale del Folklore “Blue Diamonds”, giunto quest’anno alla sua terza edizione. L’evento, nato con l’obiettivo di creare un ponte tra culture diverse attraverso la musica e la danza popolare, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del calendario culturale cittadino.

L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio, a partire dalle 16:00, nella suggestiva cornice di Piazza Borea d’Olmo, che per un pomeriggio si trasformerà in un grande palcoscenico internazionale di colori, tradizioni e spettacolo. Saranno protagonisti gruppi folkloristici provenienti da nove nazioni, pronti a esibirsi nei loro costumi tipici con danze tradizionali, musiche dal vivo e performance spettacolari. Un viaggio simbolico attraverso culture e identità diverse che offrirà al pubblico un’esperienza autentica e coinvolgente.

Parteciperanno all’edizione 2026 delegazioni provenienti da Serbia, Lituania, Grecia, Austria, Bulgaria, Romania, Cipro, Malta e Italia. A rappresentare il nostro Paese sarà il Gruppo Folkloristico di Gavoi, in provincia di Nuoro, custode delle antiche tradizioni popolari della Sardegna. “Il Festival Blue Diamonds nasce come crocevia di culture, colori e tradizioni millenarie”, spiegano gli organizzatori, sottolineando l’importanza di un evento capace di unire popoli diversi attraverso il linguaggio universale dell’arte e della musica.

L’organizzazione è affidata a Blue Diamond Events, agenzia specializzata nella realizzazione di grandi eventi internazionali e forte di esperienze maturate in città come Parigi, Roma, Praga e Barcellona. L’evento sarà a ingresso libero e aperto a tutti, confermando la volontà di rendere la cultura accessibile e condivisa, in un’atmosfera di festa e partecipazione collettiva.