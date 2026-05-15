Arriva a Sanremo “Cuccioloso&Family”: il weekend di Divani&Divani dedicato agli amici a quattro zampe

Un weekend interamente dedicato alla famiglia e ai suoi componenti più fedeli: gli animali domestici. Il 30 e 31 maggio, lo store Divani&Divani di Corso Marconi 296 si trasforma in un vero e proprio villaggio esperienziale con l’evento “Cuccioloso&Family”.

L'iniziativa nasce per celebrare il legame speciale con i propri cuccioli, offrendo una serie di attività gratuite e opportunità imperdibili per chi vuole vivere la casa in totale libertà. Durante le due giornate, sarà possibile scoprire i rivoluzionari Performance Fabric, tessuti innovativi che si puliscono solo con acqua, progettati proprio per resistere alla vita quotidiana con cani e gatti.

Il programma dell’evento:

Consulenze gratuite con addestratori: In collaborazione con “Oh my Dog Asd” , gli esperti saranno a disposizione (ore 10-12.30 / 15:30-19:30) per percorsi sensoriali, esercizi di educazione e attivazione mentale.

In collaborazione con , gli esperti saranno a disposizione (ore 10-12.30 / 15:30-19:30) per percorsi sensoriali, esercizi di educazione e attivazione mentale. Set Fotografico Professionale: Un fotografo sarà presente (ore 10-12.30 / 15:30-19:30) per scattare gratuitamente una foto ricordo con il vostro cucciolo, con post-produzione live.

Un fotografo sarà presente (ore 10-12.30 / 15:30-19:30) per scattare gratuitamente una foto ricordo con il vostro cucciolo, con post-produzione live. Personalizzazione Live: Chi acquisterà un divano riceverà in omaggio una cuccia, che potrà essere personalizzata dal vivo dai designer di Cultid (dalle 15:30 alle 19:30).

Solidarietà e Omaggi: L’evento ha anche un cuore solidale: parte del ricavato di tutti gli ordini effettuati nel weekend sarà devoluto all’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali). Inoltre, per tutti i visitatori è previsto un esclusivo gadget targato Divani&Divani.

Info utili: L'ingresso è libero, ma si consiglia la prenotazione per le consulenze gratuite con l'addestratore e per il set fotografico tramite il QR code o al link: [https://www.eventbrite.it/e/1987685939151?aff=oddtdtcreator].

Si segnala che il parcheggio interno resterà chiuso per permettere di svolgere le attività in sicurezza; si consiglia di parcheggiare lungo l’Aurelia.

La due giorni dedicati agli amici a quattro zampe è svolta con la preziosa collaborazione di Oh my dog, Cultid ed Enpa.