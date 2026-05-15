Sanremo investe sui grandi concerti estivi: via libera a 5 eventi al Pian di Nave per 170mila euro

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato la proposta di deliberazione relativa ai grandi concerti estivi 2026, inseriti nel Programma annuale delle Manifestazioni. Il provvedimento prevede la realizzazione di cinque eventi musicali serali in Piazzale Pian di Nave, destinati in particolare a un pubblico giovanile, per un importo complessivo pari a 170.190 euro IVA compresa.

L’iniziativa rientra nel più ampio calendario degli eventi approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 8 del 29 aprile 2026, che prevede un investimento complessivo superiore ai 2,1 milioni di euro per manifestazioni turistiche, culturali e sportive. La proposta organizzativa approvata dalla Giunta è stata presentata da GNG Company Società Cooperativa e acquisita agli atti comunali il 29 aprile scorso. Gli spettacoli si svolgeranno nella suggestiva cornice del Pian di Nave, uno dei luoghi simbolo dell’estate sanremese.

Nel testo della delibera si sottolinea come gli eventi siano finalizzati alla valorizzazione del territorio attraverso spettacolo, musica, turismo e aggregazione sociale, in linea con gli obiettivi strategici contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028. L’amministrazione evidenzia inoltre che il calendario potrà essere “variato, arricchito e/o modificato nelle date e negli orari” senza ulteriori passaggi in Giunta, purché non vi siano aumenti di spesa rispetto alla cifra già stanziata.