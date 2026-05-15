La Banda Pasquale Anfossi celebra 170 anni di musica e missione con un concerto speciale a Sanremo

In occasione dei 170 anni dalla fondazione, la Banda Pasquale Anfossi di Taggia si prepara a celebrare un importante traguardo all’insegna della musica, della condivisione e dell’impegno verso la comunità. Lo farà con un concerto dal forte valore simbolico e umano, intitolato “Musica e Missione al Servizio della Gente”, pensato per raccontare attraverso le note “la bellezza e la meraviglia delle persone e guardare al futuro con occhi nuovi”.

L’appuntamento inaugurale è fissato per sabato 23 maggio alle 16 presso il Teatro dell’Opera Don Orione, in via G. Galilei 713 a Sanremo, in occasione della Grande Festa dei Volontari e degli Animatori, insieme a tutti gli ospiti dell’Opera. L’ingresso sarà libero e la cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare a quello che si preannuncia come un pomeriggio di musica e condivisione. Il programma musicale proporrà composizioni di grandi autori come Verdi, Mascagni, Paganini, Bernstein, Ellington e Chiappa, in un viaggio tra tradizione bandistica e repertorio internazionale.

Il concerto inaugurale sarà inoltre il primo di una serie di appuntamenti estivi che porteranno la Banda Pasquale Anfossi in diverse località del territorio:

Giovedì 16 luglio a Taggia alle ore 21.00

a alle ore 21.00 Giovedì 30 luglio ad Arma di Taggia alle ore 21.00

ad alle ore 21.00 Martedì 4 agosto ad Andora alle ore 21.00

ad alle ore 21.00 Lunedì 10 agosto a Molini di Triora alle ore 21.00

Un anniversario importante che conferma il ruolo storico e culturale della Banda Pasquale Anfossi, da quasi due secoli punto di riferimento musicale e sociale per il territorio.